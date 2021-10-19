Глава государства объяснил, что для Украины очень важно, чтобы запуск российского газопровода проходил с соблюдением всех необходимых норм международного законодательства.

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Зеленский: Европа в шоке

Говорится, в частности, о применении Третьего энергетического пакета. Это – ряд законов относительно внутреннего рынка газа и электроэнергии в Евросоюзе. Впрочем, по словам президента, очевидно, что Россия этого не хочет.

Обратите внимание! Российский газопровод должен соответствовать нормам о распределении компаний. Они предусматривают, что структуры, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.

"Она (Россия – 24 канал) чувствует силу. У них есть эти объемы – нефти, газа. Это реальная мощная сила с их стороны, которой они пользуются в этом вопросе", – отметил Зеленский.

Поэтому думаю, что Европа в шоке от цены в 2 000 долларов. Думаю, они рассчитывали на 300 – 400, при дефиците – были готовы к 500 – 600. Но никто не ожидал такого роста,

– предположил политик.

И добавил, что некоторые страны сейчас уже анализируют украинский опыт касательно годовых пакетов для населения. "Мы видим реакцию разных европейских государств, в частности – Франции. Все понимают, что это очень и очень дорого. Надо реагировать", – отметил президент.

"Северный поток-2" – энергетическое оружие

Глава государства подчеркнул, что кроме выстрелов и угрожающей информационной и киберполитики, у России появилось новое оружие – энергетическое. При этом, какими будут последствия – никто еще не знает. Мол, ни Украина, ни в целом Европа зиму еще не прошли. Поэтому надо смотреть, что будет весной.

При этом, считает Зеленский, Украина должна быть на шаг впереди. И не просто думать о том, хватает ли для общества газа на зиму. Мол, его хватает, но этого мало. Ведь неизвестно, что будет дальше, в 2022 году. Ведь следующая зима также придет и в Украину, и в мир. Поэтому нужно будет реагировать.

Зеленский о транзите российского газа через Украину

Кроме этого, президент обратил внимание на то, что в 2024 году закончится контракт о транзите российского газа через Украину. "Что будет 1 января 2025 года? Это также очень серьезный вызов и серьезный вопрос, на который надо находить ответы", – отметил он. Зеленский добавил, что сделать это нужно было еще 10 лет назад, и пообещал в ближайшее время показать трансформацию энергобезопасности Украины.

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