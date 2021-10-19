Глава держави пояснив, що для України дуже важливо, аби запуск російського газопроводу відбувався із дотриманням усіх необхідних норм міжнародного законодавства.
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Зеленський: Європа в шоці
Мовиться, зокрема, про застосування Третього енергетичного пакета. Це – низка законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Євросоюзі. Втім, за словами президента, очевидно, що Росія цього не хоче.
"Вона (Росія – 24 канал) відчуває силу. У них є ці об'єми – нафти, газу. Це реальна потужна сила з їхнього боку, якою вони користуються в цьому питанні", – зазначив Зеленський.
Тому думаю, що Європа в шоці від ціни у 2 000 доларів. Думаю, вони розраховували на 300 – 400, при дефіциті – були готові до 500 – 600. Але ніхто не очікував такого зростання,
– припустив політик.
Й додав, що деякі країни наразі вже аналізують український досвід щодо річних пакетів для населення. "Ми бачимо реакцію різних європейських держав, зокрема – Франції. Всі розуміють, що це дуже й дуже дорого. Треба реагувати", – зазначив президент.
"Північний потік-2" – енергетична зброя
Глава держави підкреслив, що окрім пострілів та загрозливої інформаційної й кіберполітики, у Росії з'явилася нова зброя – енергетична. При цьому, якими будуть її наслідки – ніхто ще не знає. Мовляв, ні Україна, ні загалом Європа зиму ще не пройшли. Тож треба дивитися, що буде навесні.
При цьому, вважає Зеленський, Україна повинна бути на крок попереду. Й не просто думати про те, чи вистачає для суспільства газу на зиму. Мовляв, його вистачає, але цього замало. Адже невідомо, що буде далі, у 2022 році. Адже наступна зима також прийде і в Україну, і у світ. Тож потрібно буде реагувати.
Зеленський про транзит російського газу Україною
Крім цього, президент звернув увагу й на те, що у 2024 році закінчиться контракт про транзит російського газу Україною. "Що буде 1 січня 2025 року? Це також дуже серйозний виклик та серйозне питання, на яке треба знаходити відповіді", – зазначив він. Зеленський додав, що зробити це потрібно було ще з 10 років тому, й пообіцяв найближчим часом показати трансформацію енергобезпеки України.
Що варто знати про "Північний потік-2"
- На початку вересня у Росії заявили, що завершили будівництво "Північного потоку-2. Це газопровід для постачання газу в обхід України.
- Першу нитку "Північного потоку-2" 4 жовтня почали заповнювати технічним газом. Аби завершити цей процес знадобилося 2 тижні.
- Натомість у Європі зажадали від оператора "Північного потоку-2" доказів про дотримання норм Євросоюзу. Це означає, що наразі необхідним є сертифікат.
- Ймовірний запуск "Північного потоку-2" вже цієї зими у "Нафтогазі" називають найгіршим сценарієм для України. Таку заяву зробив голова правління компанії Юрій Вітренко.