Глава держави пояснив, що для України дуже важливо, аби запуск російського газопроводу відбувався із дотриманням усіх необхідних норм міжнародного законодавства.

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Зеленський: Європа в шоці

Мовиться, зокрема, про застосування Третього енергетичного пакета. Це – низка законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Євросоюзі. Втім, за словами президента, очевидно, що Росія цього не хоче.

Зверніть увагу! Російський газопровід повинен відповідати нормам про розподіл компаній. Вони передбачають, що структури, що займаються видобутком ресурсів, не мають права їх транспортувати.

"Вона (Росія – 24 канал) відчуває силу. У них є ці об'єми – нафти, газу. Це реальна потужна сила з їхнього боку, якою вони користуються в цьому питанні", – зазначив Зеленський.

Тому думаю, що Європа в шоці від ціни у 2 000 доларів. Думаю, вони розраховували на 300 – 400, при дефіциті – були готові до 500 – 600. Але ніхто не очікував такого зростання,

– припустив політик.

Й додав, що деякі країни наразі вже аналізують український досвід щодо річних пакетів для населення. "Ми бачимо реакцію різних європейських держав, зокрема – Франції. Всі розуміють, що це дуже й дуже дорого. Треба реагувати", – зазначив президент.

"Північний потік-2" – енергетична зброя

Глава держави підкреслив, що окрім пострілів та загрозливої інформаційної й кіберполітики, у Росії з'явилася нова зброя – енергетична. При цьому, якими будуть її наслідки – ніхто ще не знає. Мовляв, ні Україна, ні загалом Європа зиму ще не пройшли. Тож треба дивитися, що буде навесні.

При цьому, вважає Зеленський, Україна повинна бути на крок попереду. Й не просто думати про те, чи вистачає для суспільства газу на зиму. Мовляв, його вистачає, але цього замало. Адже невідомо, що буде далі, у 2022 році. Адже наступна зима також прийде і в Україну, і у світ. Тож потрібно буде реагувати.

Зеленський про транзит російського газу Україною

Крім цього, президент звернув увагу й на те, що у 2024 році закінчиться контракт про транзит російського газу Україною. "Що буде 1 січня 2025 року? Це також дуже серйозний виклик та серйозне питання, на яке треба знаходити відповіді", – зазначив він. Зеленський додав, що зробити це потрібно було ще з 10 років тому, й пообіцяв найближчим часом показати трансформацію енергобезпеки України.

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