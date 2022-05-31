Кроме журналиста – еще один погибший и 3 раненых – Гайдай об обстреле эвакуационного авто

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Из-за этого в области за сутки погибли 2 человека и еще 3 ранены. Об этом сообщил Сергей Гайдай.

Глава Луганской областной военной администрации отметил, что российские войска штурмуют Северодонецк и пытаются продвинуться вглубь города. Сейчас продолжаются уличные бои.

Важно Оккупанты готовят зачистку вокруг Северодонецка, но окружение городу не грозит, – Гайдай

Сергей Гайдай отметил, что враг атакует и другие направления Луганщины. В частности, горячо в Тошковке, Золотом, Камышевасе, Почечном, против кафиры успеха не имеют.

Известно, что на Донбассе за минувшие сутки, 30 мая, украинские защитники отбили 8 атак врага, а также уничтожили:

1 танк,

4 артиллерийских системы,

5 боевых бронированных машин,

2 вражеских автомобиля.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

Смотрите фотографии разрушений, которые нанесли русские войска:

Что известно о погибших

Сергей Гайдай отметил, что районы, где продолжаются уличные бои в Северодонецке, трудно обследовать, поэтому количество жертв там неизвестно.

Настойчиво прошу оставшихся – находитесь постоянно в укрытиях,

– объявил Сергей Гадай.

По словам главы ОВА из установленных погибших 2 человек: гражданин Франции Фредерик Леклерк-Имхоф и Литвинов В.И. 1964 года. Из раненых – гражданин Франции Максим Брандстетер, переводчица Леута О, а также Еременко Н.М. 1968 года рождения.

Последние новости из Донбасса

Враг активно ведет штурм в районе Северодонецка и Тошковки. Также российские войска перегруппируют, чтобы наступать на Лиманском направлении. В Генштабе ВСУ говорят, что враг активно проводил воздушную разведку. Ее цель – выяснить маршруты и продвинуться дальше в направлении города Лиман.

Вооруженные силы России в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску . Циническая атака русских захватчиков привела к гибели трех человек. Об обстреле Славянска сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Кроме трех погибших, по данным Кириленко, еще шесть человек получили ранения.

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