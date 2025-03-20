Россия нанесла самый массированный удар по Кропивницкому: показываем город на карте

В ночь на 20 марта российская армия массированно атаковала Кропивницкий. На город направили более 20 "Шахедов", есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры и много пострадавших.

Атака в ночь на 20 марта стала самой массированной за все время полномасштабной войны. Где расположен Кропивницкий на карте – сообщает 24 Канал.

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Где расположен Кропивницкий

Кропивницкий расположен в самом сердце Украины. Город является областным центром Кировоградской области. Регион граничит с Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областями.

Основанный в 1754 году, Кропивницкий имеет 2 административных района – Крепостной и Подольский. Согласно последним неофициальным данным, в городе проживает более 316 тысяч человек.

В ночь на 20 марта город массированно атаковали дроны. Под ударом оказались микрорайоны Новониколаевка и Балашовка. Также председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что российские захватчики цинично ударили по улице Мира.

Где расположен Кропивницкий: смотрите на карте

Во время ночной атаки в городе прозвучало около 30 взрывов. В результате атаки повреждены частные дома, многоэтажки, выбиты окна и разрушены балконы. Сейчас все службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.