В Кропивницком продавщица назвала украиноязычную клиентку "нацисткой"

В торговом центре Кропивницкого произошел языковой скандал. Местную жительницу Надежду Паливоду продавщица отказалась обслуживать на украинском языке.

Более того, за украинский язык посетительницу еще и обозвали "нацисткой".

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Как рассказала сама Надежда Паливода журналистам, продавщица общалась с ней на русском языке. Когда посетительница сделала ей замечание, продавщица отказалась переходить на украинский и сказала, что закон о языке – "нацизм".

Еще два года назад в Украине вступила в силу статья 30 Закона о языке. Она говорит, что языком обслуживания потребителей в Украине государственный язык. Следовательно, информация о товарах и услугах на территории Украины предоставляется на украинском.

После инцидента Надежда обратилась к администратору магазина. Ее поддержал мужчина, который тоже стоял в очереди.

Он рассказал, что продавщица сказала ему, что из-за таких, как я, война в Украине. Он ей сказал, что война из-за таких, как она,

– вспомнила посетительница.

Администрация магазина ответила, что такое поведение неприемлемо для их персонала, поэтому работницу уволили.

Ранее стало известно, что в отдельных медицинских учреждениях Украины пациентов обслуживают негосударственным языком. Следовательно, они посылают жалобы в Офис языкового омбудсмена. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил о нарушении языкового закона еще в двух медучреждениях Украины. Заявители пожаловались, что в медучреждениях их обслуживают неукраинским.