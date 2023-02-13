Ба більше, за українську мову відвідувачку ще й обізвали "нацисткою".

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Як розповіла сама Надія Паливода журналістам, продавчиня спілкувалась із нею російською мовою. Коли відвідувачка зробила їй зауваження, то продавчиня відмовилася переходити на українську і сказала, що закон про мову – "нацизм".

Зверніть увагу! Ще 2 роки тому в Україні набула чинності стаття 30 Закону про мову. Вона говорить, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак інформація про товари та послуги на території України надається українською.

Після інциденту Надія звернулась до адміністратора магазину. Її підтримав чоловік, який також стояв у черзі.

Він розповів, що продавчиня сказала йому, що через таких як я, війна в Україні. Він їй сказав, що війна через таких, як вона,

– пригадала відвідувачка.

Адміністрація магазину відповіла, що така поведінка є неприйнятною для їх персоналу, тож працівницю звільнили.

Додамо, що раніше стало відомо, що в окремих медичних закладах України пацієнтів обслуговують недержавною мовою. Відтак вони надсилають скарги до Офісу мовного омбудсмена. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про порушення мовного закону у ще двох медустановах України. Заявники поскаржилися, що у медзакладах їх обслуговують неукраїнською.