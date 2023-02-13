Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. І уточнив, яка ситуація із закладами освіти та закладами сфери обслуговування.
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Мовна ситуація на Закарпатті покращилася
За словами Кременя, мовна ситуація у Закарпатській області змінилася, зокрема, завдяки проведенню держконтролю у закладах освіти Берегівського району Закарпаття.
Почали підводити у відповідність до мовного закону навчальні освітні програми, змінювати вивіски, директори долучилися до складання іспитів на рівень володіння державною мовою, хоча з цим були проблеми. Тобто динаміка поліпшення мовної ситуації є значно кращою,
– уточнив мовний омбудсмен.
Також він додав, що ресторанам, клубам та тренажерним залам дають час на виправлення, якщо вони не дотримуються мовного закону. Якщо протягом 30 днів вони у цих закладах не усувають порушення, тоді у відповідь можуть отримати накладені санкції.
До теми Угорська переважає: школи на Закарпатті порушують закон про державну мову
Частина шкіл на Закарпатті порушує закон про державну мову
- Недавно мовний омбудсмен повідомляв, що у більшості зі 108 шкіл Берегівського району Закарпаття функціонують класи з угорською мовою навчання поряд з державною.
- При цьому у 37-ми з них немає жодного класу, в яких діти вчаться лише українською.
- Натомість українське законодавство не дозволяє роботу шкіл з навчанням мовою нацменшини. Мають бути створені окремі класи (групи) із навчанням мовою нацменшини поряд із державною.
- До того ж у вищезгаданих класах час навчання українською має збільшуватися від 20% у 5 – му класі до 60% у старшій школі.
- Однак у Берегівському районі діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова "з угорською мовою навчання".
- До того ж у цих школах не передбачено, що предмети мають викладати українською. Відтак дітям можуть викладати предмети одночасно двома мовами. При цьому угорська удвічі переважає українську мову. А це порушення законодавства.