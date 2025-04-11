Кротевич заявил, что у него забрали орден Богдана Хмельницкого второй степени

Украинский военный и экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич сообщил, что у него забрали орден Богдана Хмельницкого второй степени. По его словам, фамилия просто исчезла из указа.

Экс-начальник штаба "Азова" считает, что это могло произойти из-за его четкой позиции по замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Богдана Кротевича.

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Почему у Кротевича могли забрать орден

Военный рассказывает, что пока был на службе, командир бригады подал его на награду. Он отмечает, что эта процедура длительная и бюрократическая. Однако через четыре месяца президент Владимир Зеленский подписал указ о его награждении.



Указ с фамилией Кротевича / Скриншот военного

По словам Кротевича, в среду, 9 апреля, его друг, который является заместителем командира бригады, поздравил его и прислал скриншот с официального сайта президента, где военный был в списке награжденных. Однако уже на следующий день фамилия Кротевича просто исчезла из указа.



Фамилия Кротевича исчезла из указа / Скриншот военного

Он считает, что это могло произойти из-за его четкой позиции по замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. А также добавляет, что "в этой системе еще очень много надо менять".

Военный уверен, что Зеленский не давал указания убрать его из указа, поскольку считает это странным. По его мнению, в Офисе Президента есть кто-то, кто имеет полномочия "исправить" указ без согласования с Верховным Главнокомандующим.

Хотя все это делается довольно просто: приносят новый текст указа, говорят что-то вроде "там ошибка в фамилии была, мы исправили", и переподписывают, могут убрать тех кто не нравится, и добавить своих кентов например. На самом деле – это даже смешно. Я представляю себе, как где-то кто-то бьет кулаком по столу и говорит: "Вот жеж, с*ка, етот Кротевич. Не любит меня. А я тут, бляха, со второй армией мира воюю!",

– говорит Кротевич.

Он отмечает, что "для них не важно, что ты заслуживаешь и делаешь, важно, чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил: "Да". Однако заявляет, что это не для него.

Напомним, что накануне Кротевич призвал Сырского уйти в отставку из-за приказов, которые ставят под угрозу жизни военных. Он обвинил руководство в непонимании современных военных принципов, а также непризнании новых средств поражения.