"Кровь на его руках": британские издания об Абрамовиче

На днях Великобритания ввела санкции против 7 российских олигархов, среди которых Роман Абрамович. Они уже начали действовать, обвалив акции его компаний.

Абрамовича обвиняют в причастности к "дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины через "Евраз".

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"Евраз"

Это лондонская металлургическая компания, которую контролирует Абрамович. Британское правительство заявило, что оно потенциально участвовало в "поставках стали для российских военных, которая могла использоваться в производстве танков".

В настоящее время российский олигарх стал "героем" британских обложек: "Падение империи Абрамовича", "Кровь на руках", "Грязные миллиарды Абрамовича наконец заморожені" и "Я проверил банковский счет: мы можем или заправить машину, или купить "Челси" – сейчас такое пишут про Абрамовича.

Абрамович на первых обложках изданий: фото

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