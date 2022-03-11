Абрамовича звинувачують в причетності до "дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через "Євраз".

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"Євраз" Це лондонська металургійна компанія, яку контролює Абрамович. Британський уряд заявив, що вона потенційно брала участь у "постачаннях сталі для російських військових, яка могла використовуватися у виробництві танків".

Нині російський олігарх став "героєм" британських обкладинок: "Падіння імперії Абрамовича", "Кров на його руках", "Брудні мільярди Абрамовича нарешті заморожені" і "Я перевірив банківський рахунок: ми можемо або заправити машину, або купити "Челсі" – наразі таке пишуть про Абрамовича.

Абрамович на перших обкладинках видань: фото

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