Цепь выживания
В украинском случае – это не чиновники или бюджетники, а предприниматели (мелкие, средние и крупные), наполняющие бюджет налогами.
Интересно 16 мая – особый день в истории, Россию вынесли за рамки цивилизации
Но не о том. Это типичный расчет налоговой нагрузки в странах-членах НАТО.
О главном 15 признаков, что Украина идет к победе
Эффективная экономика позволяет надлежащим образом обеспечивать защитников страны / Фото "Бизнес Цензор"
"Двигатель" страны
В условиях войны особенно важно, чтобы экономика работала, а не была дохлым ослом.
Есть экономика – есть возможность покупать оружие, технику, кормить, финансировать, одевать, лечить армию, обеспечивать военным социальные гарантии и так далее.
Важно – Зеленский отметил важность восстановления экономики: смотрите видео