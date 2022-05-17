Цепь выживания

В украинском случае – это не чиновники или бюджетники, а предприниматели (мелкие, средние и крупные), наполняющие бюджет налогами.

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Конечно, бюджетники и чиновники тоже платят налоги со своих зарплат. Но эти зарплаты они получают за счет тех, кто производит блага, оказывает услуги или сервисы, производит продукцию. Конечно, каждый, кто покупает бензин или гамбургер, тоже платит налоги.

Но не о том. Это типичный расчет налоговой нагрузки в странах-членах НАТО.

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Эффективная экономика позволяет надлежащим образом обеспечивать защитников страны / Фото "Бизнес Цензор"

"Двигатель" страны

В условиях войны особенно важно, чтобы экономика работала, а не была дохлым ослом.

Есть экономика – есть возможность покупать оружие, технику, кормить, финансировать, одевать, лечить армию, обеспечивать военным социальные гарантии и так далее.

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