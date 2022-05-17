Ланцюг виживання

В українському випадку – це не чиновники чи бюджетники, а підприємці (дрібні, середні й великі), які наповнюють бюджет податками.

Цікаво 16 травня – особливий день в історії, Росію винесли за межі цивілізації

Але не про те. Це типовий розрахунок податкового навантаження в країнах-членах НАТО.

Про головне 15 ознак, що Україна йде до перемоги

Війна Росії з Україною, економіка, податки
Ефективна економіка дає змогу належним чином забезпечувати захисників країни / Фото "Бізнес Цензор"

"Двигун" країни

В умовах війни особливо важливо, щоб економіка працювала, а не була дохлим віслюком.

Є економіка – є можливість купувати зброю, техніку, годувати, фінансувати, одягати, лікувати армію, забезпечувати військовим соціальні гарантії й так далі.

Важливо – Зеленський наголосив на важливості відновлення економіки: дивіться відео