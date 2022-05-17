Ланцюг виживання
В українському випадку – це не чиновники чи бюджетники, а підприємці (дрібні, середні й великі), які наповнюють бюджет податками.
Цікаво 16 травня – особливий день в історії, Росію винесли за межі цивілізації
Але не про те. Це типовий розрахунок податкового навантаження в країнах-членах НАТО.
Про головне 15 ознак, що Україна йде до перемоги
Ефективна економіка дає змогу належним чином забезпечувати захисників країни / Фото "Бізнес Цензор"
"Двигун" країни
В умовах війни особливо важливо, щоб економіка працювала, а не була дохлим віслюком.
Є економіка – є можливість купувати зброю, техніку, годувати, фінансувати, одягати, лікувати армію, забезпечувати військовим соціальні гарантії й так далі.
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