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      Кровавая трагедия в Индии: поезд наехал на спящих мигрантов, десятки жертв

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      Трагедия в Индии: поезд наехал на спящих мигрантов, десятки жертв
      Кривава трагедія в Індії / Unsplash

      В штате Махараштра, что на западном побережье Индии, товарный поезд наехал на мигрантов. Люди спали прямо на путях, потому что считали, что во время карантина поезда не ходят.

      Машиніст спробував зупинити потяг, коли побачив сплячих людей на колії, але було вже запізно, пише телеканал NDTV.

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      У результаті наїзду товарного потяга загинули щонайменше 15 осіб, ще п'ятеро людей отримали травми. Трагедія сталась на світанку.

      Всі постраждалі були госпіталізовані до лікарні Аурангабада. Стан здоров'я і деталі їхніх травм невідомі,
      – мовиться у повідомленні.

      За словами тих, що вижили, вони припускали, що поїзди зараз не ходять через пов'язані з коронавірусом обмеження, тому влаштували нічліг безпосередньо на залізничних коліях.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Постраждалі Железная дорога Индия Жертвы Аварии и ДТП
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