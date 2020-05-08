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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      Кривава трагедія в Індії: потяг наїхав на сплячих мігрантів, десятки жертв

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      Трагедія в Індії: потяг наїхав на сплячих мігрантів, десятки жертв
      Кривава трагедія в Індії / Unsplash

      У штаті Махараштра, що на західному узбережжі Індії, товарний потяг наїхав на мігрантів. Люди спали просто на коліях, адже вважали, що під час карантину потяги не ходять.

      Машиніст спробував зупинити потяг, коли побачив сплячих людей на колії, але було вже запізно, пише телеканал NDTV.

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      У результаті наїзду товарного потяга загинули щонайменше 15 осіб, ще п'ятеро людей отримали травми. Трагедія сталась на світанку.

      Всі постраждалі були госпіталізовані до лікарні Аурангабада. Стан здоров'я і деталі їхніх травм невідомі,
      – мовиться у повідомленні.

      За словами тих, що вижили, вони припускали, що поїзди зараз не ходять через пов'язані з коронавірусом обмеження, тому влаштували нічліг безпосередньо на залізничних коліях.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Постраждалі Залізниця Індія Жертви Аварії та ДТП
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