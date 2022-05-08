Кровавое 9 мая: решится ли Путин официально объявить войну Украине

Не думаю, что Путин объявит войну Украине 9-го мая. Во-первых, если они объявят войну, то это их признание, что так называемую "спецоперацию" они проиграли и требуют большего привлечения гражданского населения, потому что военные России не справились. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Скрытая мобилизация и так идет и в ОРДЛО, и в РФ – мобилизуют "казаков", кадетов, членов частных военных компаний и обычных призывников как добровольцев.

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ВСУ пойдут в контрнаступление

Во-вторых, я считаю, что ничего нового не будет. ВСУ держат оборону и также переходят в контрнаступление на некоторых направлениях.

Оккупанты после 9-го мая попытаются активизировать южное направление и будут и дальше обстреливать Украину.

Путин хочет 9 мая показать "победу" россиянам / Фото Getty Images

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Все "по плану"

Именно 9-го мая они выдадут за победу то, что они "единственные в мире" противостоят попыткам Запада уничтожить Россию, и будут говорить, что воюют не с Украиной, а со странами Запада и НАТО. Также будут говорить, что у них идет все по плану.

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