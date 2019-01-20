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      Кровавое ДТП в Боливии: много погибших и пострадавших

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      19 января в Боливии произошло ДТП – не разминулись 2 автобуса. В результате лобового столкновения 22 человека погибли, еще 37 пострадали.

      Об этом сообщает ABI.

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      Авария произошла на извилистой горной дороге, которая соединяет города Оруро и Потоси.

      аварія ДТП Болівія жертви
      Фото ДТП

      По предварительным данным, причина – превышение скорости водителем одного из транспортных средств. Вместе с тем, следствие рассматривает и другую версию: один из автобусов мог выехать на встречную полосу.

      Авария произошла около часа ночи. Я ничего не помню, но когда я пришел в сознание, я был в автобусе и истекал кровью. Мы вышли, унося с пути сиденья, которые были повреждены. Много людей все еще оставались в ловушке,
      – рассказал пострадавший Эдвин Гарсия.

      Видеокомментарий пострадавшего

       

      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Боливия
      Источник: 24 Канал
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