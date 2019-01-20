Кривава ДТП у Болівії: багато загиблих та постраждалих

19 січня у Болівії відбулася ДТП – не розминулися 2 автобуси. Внаслідок лобового зіткнення 22 людини загинуло, ще 37 пострадждали.

Про це повідомляє ABI.

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Аварія сталася на звивистій гірській дорозі, яка з'єднує міста Оруро і Потосі.



Фото ДТП

За попередніми даними, причина – перевищення швидкості водієм одного з транспортних засобів. Водночас, слідство розглядає й іншу версію: один з автобусів міг виїхати на зустрічну смугу.

Аварія сталася близько першої години ночі. Я нічого не пам’ятаю, але коли я прийшов до свідомісті, я був у автобусі і стікав кров'ю. Ми вийшли, забираючи зі шляху сидіння, які були непошкоджені. Багато людей все ще залишалися в пастці,

– розповів постраждалий Едвін Гарсія.

Відеокоментар постраждалого