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      Кривава ДТП у Болівії: багато загиблих та постраждалих

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      19 січня у Болівії відбулася ДТП – не розминулися 2 автобуси. Внаслідок лобового зіткнення 22 людини загинуло, ще 37 пострадждали.

      Про це повідомляє ABI.

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      Аварія сталася на звивистій гірській дорозі, яка з'єднує міста Оруро і Потосі.

      аварія ДТП Болівія жертви
      Фото ДТП

      За попередніми даними, причина – перевищення швидкості водієм одного з транспортних засобів. Водночас, слідство розглядає й іншу версію: один з автобусів міг виїхати на зустрічну смугу.

      Аварія сталася близько першої години ночі. Я нічого не пам’ятаю, але коли я прийшов до свідомісті, я був у автобусі і стікав кров'ю. Ми вийшли, забираючи зі шляху сидіння, які були непошкоджені. Багато людей все ще залишалися в пастці,
      – розповів постраждалий Едвін Гарсія.

      Відеокоментар постраждалого

       

      Теги: Жертви Болівія Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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