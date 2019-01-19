У Чехії сталася смертельна ДТП: загинув українець – фото

У п’ятницю, 18 січня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода у Чехії. Унаслідок цього загинув українець Василь Пукман.

Про повідомив дільничний поліцейський Ужгородського відділу поліції Іван Білецький на своїй Facebook-сторінці.

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Дільничий поліцейський додав, що смертельна аварія трапилася 18 січня.

Вчора у Чехії трагічно обірвалося життя одного з відомих, успішних, молодих закарпатців Пукмана Василя. Хороший був чоловік,

– додав поліцейський.

Крім того Іван Білецький додав, що за останні роки чимало українців загинули на дорогах за кордоном. "Бережіть себе! Не поспішайте!", – написав дільничний поліцейський.

Нагадаємо, що у Харківській області поблизу міста Чугуєва сталася серйозна аварія за участю двох машин, внаслідок якої загинули чотири людини.