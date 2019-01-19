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      В Чехии произошло смертельное ДТП: погиб украинец – фото

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      В Чехии в ДТП погиб украинец
      В Чехии в ДТП погиб украинец / Фото из открытых источников

      В пятницу, 18 января произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие в Чехии. В результате погиб украинец Василий Пукман.

      Об сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий на своей Facebook-странице.

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      Участковый полицейский добавил, что смертельная авария случилась 18 января.

      Вчера в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был мужчина,
      – добавил полицейский.

      Кроме того Иван Белецкий добавил, что за последние годы немало украинцев погибли на дорогах за рубежом. "Берегите себя! Не спешите!", – написал участковый полицейский.

      Напомним, что в Харьковской области вблизи города Чугуева произошла серьезная авария с участием двух машин, в результате которой погибли четыре человека.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Полиция Чехия
      Источник: 24 канал
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