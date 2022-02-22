В кровавой игре проиграет только Путин

Страны западного мира демонстрируют решительность и единство перед лицом военной угрозы со стороны России. Пока Кремль бряцает оружием и показывает мышцы, Запад показывает зубы. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Ахилесова пята Кремля

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Они могут начать эскалацию, и им перекроют газовую трубу – остановят работу "Северного потока-2". А для России – это амбициозный и затратный проект, в который было вложено много средств и времени.

Перекроют газопровод – Россия потеряет крупные суммы поступлений по транспортировке и продаже голубого топлива. Она мощный игрок на газовом рынке, но без "Северного потока-2" ее монополия лопнет, как мыльный пузырь, и энергетическая зависимость других стран от России уменьшится.

Это, в частности, выгодно США, потому что тогда они нарастят поставки сжиженного газа. Не случайно недавно президент США Джо Байден в своей речи заявил о готовности остановить работу "Северного потока-2" в случае эскалации со стороны РФ в отношении Украины.

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При любом развитии событий Путин проиграет / Фото Getty Images

Удар по логову зверя

Для Запада это станет очередным поводом ввести новые санкции и в отношении ближайшего окружения Владимира Путина. Его соратники обидятся на политику хозяина Кремля. А от этого выиграет оппозиция.

Куда не глянь, Путин загнан в тупик, и любое его решение или шаг станут заведомо проигрышными. Отступить от Донбасса он не может, потому что покажет слабость и его снесут свои же. А если нападет – покажет силу и от этого, возможно, вырастут рейтинги, но кому они нужны кроме самого Путина и его диктаторских амбиций?

Россиянам не нужна эта война. Санкции приведут к экономическому краху и голоду в стране. Он не сможет удержать собственную страну, захваченную – тем более не осилит. В этой кровавой игре проиграет лишь один человек — Владимир Путин. Мир объединится, Украина победит.

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