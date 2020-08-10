Среди задержанных во время протестов в Беларуси – избиратели, активисты, наблюдатели и журналисты. Некоторые из них не выходят на связь. Что события в Беларуси значат для Украины – читайте далее.

Допускать такое издевательство над правами человека недопустимо. Тем более, что Беларусь – это центр Европы. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси.

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Он считает, что Украина, особенно вместе с Польшей и Литвой, должна инициировать рассмотрение этой ситуации в Совбезе ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других европейских структурах.

Справка. 28 июля Украина, Польша и Литва объявили о создании " Люблинского треугольника". Это новый формат, в рамках которого страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

"Вялая реакция украинского президента (Зеленский отметил, что беларусы переживают непростые времена, а также призвал к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, – 24 канал) свидетельствует о том, что у него связаны руки", – считает Бессмертный.

Дипломат также добавил: президент не понимает объективно, что происходит. Ведь на самом деле события в Беларуси – это лакмусовая бумажка, продолжение ситуации в Украине.

Эта провокационная рука Кремля, которая сейчас водит Лукашенко и беларусскими силовиками, точно так же влияла на Украину и Януковича,

– подчеркнул он.

И добавил: это означает, что Кремль продолжает агрессивную политику в отношении своих западных соседей. Поэтому нужно быть очень осторожными и стоять на стороне демократии и свободы.

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