Кровавые протесты в Беларуси: Бессмертный объяснил, как это повлияет на Украину
Среди задержанных во время протестов в Беларуси – избиратели, активисты, наблюдатели и журналисты. Некоторые из них не выходят на связь. Что события в Беларуси значат для Украины – читайте далее.
Допускать такое издевательство над правами человека недопустимо. Тем более, что Беларусь – это центр Европы. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси.
Интересно Чего хочет Кремль – оставить Лукашенко или разогревать протесты: ответ Бессмертного
Он считает, что Украина, особенно вместе с Польшей и Литвой, должна инициировать рассмотрение этой ситуации в Совбезе ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других европейских структурах.
"Вялая реакция украинского президента (Зеленский отметил, что беларусы переживают непростые времена, а также призвал к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, – 24 канал) свидетельствует о том, что у него связаны руки", – считает Бессмертный.
Дипломат также добавил: президент не понимает объективно, что происходит. Ведь на самом деле события в Беларуси – это лакмусовая бумажка, продолжение ситуации в Украине.
Эта провокационная рука Кремля, которая сейчас водит Лукашенко и беларусскими силовиками, точно так же влияла на Украину и Януковича,
– подчеркнул он.
И добавил: это означает, что Кремль продолжает агрессивную политику в отношении своих западных соседей. Поэтому нужно быть очень осторожными и стоять на стороне демократии и свободы.
Безсмертный прокомментировал ситуацию в Беларуси: смотрите видео 24 канала
Масштабные протесты в Беларуси: что известно
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко – более 80%.
- Беларусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Те применили светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями, били дубинками активистов.
- Власть не скрывает, что использует против демонстрантов спецсредства. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, в том числе 39 сотрудников милиции, многие из которых – госпитализированы.
- 10 августа протестующие обнародовали план дальнейших действий. Они продолжат акции на улицах и объявят всеобщую забастовку.