Криваві протести в Білорусі: Безсмертний пояснив, як це вплине на Україну
Серед затриманих під час протестів у Білорусі – виборці, активісти, спостерігачі та журналісти. Деякі з них не виходять на зв'язок. Що події в Білорусі означають для України – читайте далі.
Допускати таке знущання над правами людини неприпустимо. Тим паче, що Білорусь – це центр Європи. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі.
Цікаво Чого хоче Кремль – залишити Лукашенка чи розігрівати протести: відповідь Безсмертного
Він вважає, що Україна, особливо разом з Польщею та Литвою, повинна ініціювати розгляд цієї ситуації в Радбезі ООН, ОБСЄ, Раді Європи та інших європейських структурах.
"Млява реакція українського президента (Зеленський зазначив, що білоруси переживають непрості часи, а також закликав до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства, – 24 канал) свідчить про те, що в нього пов'язані руки", – вважає Безсмертний.
Дипломат також додав: президент не розуміє об'єктивно, що відбувається. Адже насправді події в Білорусі – це лакмусовий папірець, продовження ситуації в Україні.
Ця провокативна рука Кремля, яка зараз водить Лукашенком та білоруськими силовиками, точно так само впливала на Україну та Януковича,
– наголосив він.
Й додав: це означає, що Кремль продовжує агресивну політику щодо своїх західних сусідів. Тому потрібно бути дуже обережними та стояти на боці демократії та свободи.
Безсмертний прокоментував ситуацію в Білорусі: дивіться відео 24 каналу
Масштабні протести в Білорусі: що відомо
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Мітинги переросли у сутички з правоохоронцями.Ті застосовували шумові гранати, стріляють гумовими кулями, били кийками активістів.
- Влада не приховує, що використовує проти демонстрантів спецзасоби. В результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, зокрема 39 співробітників міліції, багато з яких – госпіталізовані.
- 10 серпня протестувальники оприлюднили план подальших дій. Вони продовжать акції на вулицях та оголосять загальний страйк.