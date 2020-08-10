Серед затриманих під час протестів у Білорусі – виборці, активісти, спостерігачі та журналісти. Деякі з них не виходять на зв'язок. Що події в Білорусі означають для України – читайте далі.

Допускати таке знущання над правами людини неприпустимо. Тим паче, що Білорусь – це центр Європи. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі.

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Він вважає, що Україна, особливо разом з Польщею та Литвою, повинна ініціювати розгляд цієї ситуації в Радбезі ООН, ОБСЄ, Раді Європи та інших європейських структурах.

Довідка. 28 липня Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника". Це новий формат, у рамках якого країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі й туризму.

"Млява реакція українського президента (Зеленський зазначив, що білоруси переживають непрості часи, а також закликав до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства, – 24 канал) свідчить про те, що в нього пов'язані руки", – вважає Безсмертний.

Дипломат також додав: президент не розуміє об'єктивно, що відбувається. Адже насправді події в Білорусі – це лакмусовий папірець, продовження ситуації в Україні.

Ця провокативна рука Кремля, яка зараз водить Лукашенком та білоруськими силовиками, точно так само впливала на Україну та Януковича,

– наголосив він.

Й додав: це означає, що Кремль продовжує агресивну політику щодо своїх західних сусідів. Тому потрібно бути дуже обережними та стояти на боці демократії та свободи.

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