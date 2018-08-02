Кровавые выборы в Зимбабве: объявлены результаты
На президентских выборах в африканском Зимбабве победил действующий лидер Эммерсон Мнангагва, который в то же время представляет правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). Своего конкурента оппозиционера Нельсона Чамизу он опередил на 6,5%.
Предварительные результаты подсчета голосов во всех десяти провинциях объявила председатель ЦИК Присцилла Чигумба, передают иностранные СМИ.
Читайте также: Как Путин потерял еще одного друга, или "Гибридный путч" по-зимбабвийски
Так, Мнангагва получил 50,8% голосов (2,46 миллиона человек), зато за его основного соперника кандидата от оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" Чамизу проголосовали 44,3% избирателей (2,15 миллиона человек).
К слову, в столице страны Хараре Чамиза набрал почти вдвое больше голосов, чем Мнангагва – 548 тысяч против 204 тысяч.
Заметим, что до официального объявления обе стороны заявили о своей победе, поэтому после таких результатов оппозиционеры отказались их признавать.
Напомним, сразу после дня голосования на президентских выборах в Зимбабве начались массовые демонстрации, сопровождавшиеся беспорядками. В результате по меньшей мере 14 человек получили повреждения и еще 6 погибли.
Выбор редакции
-
Путин может войти в историю как диктатор, который привел к геноциду россиян, – политологсегодня, 09:02
-
Главные новости 2 августа: покушение на одесских активистов, туристы застряли в Италиисегодня, 08:04
-
Если мы начнем перевооружать армию, то освобождение Донбасса произойдет очень быстро, – экспертсегодня, 07:01