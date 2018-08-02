Криваві вибори у Зімбабве: оголошено результати

На президентських виборах у африканському Зімбабве переміг чинний лідер Еммерсон Мнангагва, який водночас представляє правлячу партію "Африканський національний союз Зімбабве – Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ). Свого конкурента опозиціонера Нельсона Чамізу він випередив на 6,5%.

Попередні результати підрахунку голосів у всіх десяти провінціях оголосила голова ЦВК Прісцилла Чігумба, передають іноземні ЗМІ.

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Так, Мнангагва отримав 50,8% голосів (2,46 мільйона осіб), натомість за його основного суперника кандидата від опозиційної партії "Рух за демократичні зміни" Чамізу проголосували 44,3% вибрців (2,15 мільйона осіб).

До слова, у столиці країни Хараре Чаміза набрав майже удвічі більше голосів, ніж Мнангагва – 548 тисяч проти 204 тисяч.

Зауважимо, що до офіційного оголошення обидві сторони заявили про свою перемогу, відтак після таких результатів опозиціонери відмовилися їх визнавати.

Нагадаємо, одразу після дня голосування на президентських виборах у Зімбабве почалися масові демонстрації, що супроводилися заворушеннями. У результаті щонайменше 14 людей зазнали ушкоджень і ще 6 загинули.