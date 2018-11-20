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      Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ

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      Украинские чиновники, которые имеют родных в РФ
      Украинские чиновники, которые имеют родных в РФ / 24 канал

      Российский генерал Александр Прокопчук может возглавить Интерпол, из-за чего разгорелся громкий скандал. Интересно, что его родным братом является представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук. Рассказываем, кто еще из украинских топ-чиновников имеет родственников в России и как это влияет на их службу.

      Игорь Прокопчук

      Ігор Прокопчук
      Брат Игоря Прокопчука является кандидатом от РФ в президенты Интерпола

      Игорь Прокопчук уже более восьми лет возглавляет Постоянное представительство Украины в ОБСЕ в Вене. До этого он почти 11 лет работал послом Украины в Литве. Сейчас его младший брат, Александр Прокопчук, является кандидатом от России на должность главы Интерпола.

      За это решение должны проголосовать на Генассамблее Интерпола в Дубае 21 ноября. Нового президента организации будут выбирать вместо арестованного недавно Мена Хунвея, заместителем которого был россиянин. Сейчас он является вице-президентом Интерпола.

      Ряд европейских, американских и украинских политиков уже назвали эту новость "безумием", а также пригрозили демаршем. Среди них – депутат Европарламента Ребекка Хармс, 88 депутатов Сейма Литвы, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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      Родился Александр Прокопчук в Украине, также здесь закончил КНУ имени Тараса Шевченко. В 1986 году он переехал в Москву, где сначала работал в образовательной сфере. С 2003 года он занимал высокие должности в органах внутренних дел России, в частности был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Впоследствии он возглавил эту организацию, а в 2016-м – стал вице-президентом Интерпола.

      По информации украинского нардепа Антона Геращенко, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки. Он отметил, что в 80-х тот работал под прикрытием Института русского языка имени Пушкина, занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из Европы и Штатов. А в 1991 году его перевели в "американский" отдел Первого главного управления КГБ, где в его обязанности входило шпионить против США.

      Сергей Семочко

      Сергій Семочко
      Сергей Семочко имеет 8 родственников с гражданством Российской Федерации

      Сергей Семочко с июля этого года занимает должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Однако уже в октябре он оказался в центре скандала: Bihus.Info опубликовало расследование, где его обвинили в коррупции и наличии родственников, которые проживают в Крыму и имеют паспорта РФ.

      Копии российских паспортов, выданных его жене Татьяне Лысенко, его дочери Анастасии и зятю Владимиру Котону, были опубликованы еще в августе. Все фото и даты рождения в документах совпадали с реальной информацией. Согласно данным российской налоговой, паспорта РФ с такими персональными данными действительно существуют.

      Также в Едином реестре юридических лиц РФ есть выдержки на полного тезку Станислава Лысенко из Ялты (старший сын Лысенко), его жену и тещу – все указанные гражданами России. То есть в целом у Семочко – 8 родственников с гражданством Российской Федерации.

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      После обнародования этих данных, он попытался объяснить ситуацию в эфире телеканала ZIK, где заверил, что он и его жена Татьяна Лысенко имеют только украинские паспорта. В подтверждение своих слов он продемонстрировал документ жены на камеру. Дети жены, по его словам, являются "совершеннолетними и финансово самодостаточными" и никак с ним пока не связаны. В интервью он также предположил, что за расследованием может стоять Россия.

      Относительно гражданства крымчан – они были вынуждены подчиниться оккупационному режиму. Но меня лично это не касается, я – гражданин Украины. В период аннексии российские номера всем присваивали автоматически,
      – пояснил он.

      В соцсетях интервью вызвало гораздо более мощную реакцию, чем само расследование. Пользователи отметили, что его аргументы неубедительны, а паспорт жены, который он продемонстрировал зрителям, закрыв пальцами имя, не выглядит настоящим.

      СБУ начала проверку информации по расследованию в рамках уголовного производства о государственной измене. Семочко, в свою очередь, подал в суд на его авторов. Таким образом он требует "опровержения недостоверной информации". Какую именно информацию Семочко хочет опровергнуть – не уточняется.

      Сергей Наев

      Сергій Наєв
      Брат Сергея Наев работает на оккупационную администрацию Крыма

      16 марта президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ООС. Тогда в прессе появились сообщения о том, что он имеет родственников в Крыму и получал от них деньги.

      В своей декларации Сергей Наев указал два ценных подарка в 2016 и 2017 годах от Максима Ивановича Наева. Это – 135 тысяч и 139 тысячгривен. В 2018 году он задекларировал также подарок на сумму 139 743 гривен от уже упомянутого Максима Наева.

      Сергей Наев официально подтвердил, что в Крыму сейчас проживает его родной младший брат. Подарки он объяснил тем, что тот продал квартиру умершего отца, а определенную сумму наследства перечислил ему, что и указано в декларации. Также Сергей Наев подтвердил, что поддерживает родственные связи с братом.

      В октября 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение относительно завещания, по которому со временем он должен мне выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это – семейные дела,
      – пояснил он.

      Брат, согласно открытым данным, работает в региональном подразделении Пенсионного фонда России и появлялся в эфире телерадиокомпании "Крым". Там отметили, что он является "руководителем группы организации и учета процесса инвестирования ОПФРФ по Республике Крым". То есть, по сути брат Наева работает на оккупационную администрацию Крыма. Сергей Наев подтвердил, что с братом поддерживает связь, но "за его действия не отвечает".

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      Екатерина Рожкова

      Катерина Рожкова
      Гражданский муж Екатерины Рожковой возглавляет банк, подчиненный РФ

      Екатерина Рожкова с июня этого года является первым заместителем Председателя Национального банка Украины и связана с несколькими этическими и коррупционными скандалами. Как неоднократно сообщали СМИ, она была в гражданском браке с главой правления Проминвестбанка (принадлежит ВЭБ, госбанку правительства России) Андреем Рожко, и у них есть общий ребенок.

      В прошлом году их дочь вступила в "Российский государственный гуманитарный университет" в Москве.

      Как известно, Рожок и Рожкова вместе работали в банке "Аваль". Сейчас чиновника обвиняют в том, что она "защищает российские госбанки".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Интерпол Публикации Статьи Сергей Наев Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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