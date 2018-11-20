Кровні зв'язки: хто з українських чиновників має родичів з документами РФ

Російський генерал Олександр Прокопчук може очолити Інтерпол, через що розгорівся гучний скандал. Цікаво, що його рідним братом є представник України в ОБСЄ Ігор Прокопчук. Розповідаємо, хто ще з українських топ-чиновників має родичів у Росії та як це впливає на їхню службу.

Ігор Прокопчук



Брат Ігоря Прокопчука є кандидатом від РФ у президенти Інтерполу

Ігор Прокопчук уже понад вісім років очолює Постійне представництво України в ОБСЄ у Відні. До цього він майже 11 років працював послом України в Литві. Зараз його молодший брат, Олександр Прокопчук, є кандидатом від Росії на посаду очільника Інтерполу.

За це рішення мають проголосувати на Генасамблеї Інтерполу в Дубаї 21 листопада. Нового президента організації будуть обирати замість заарештованого нещодавно Мена Хунвея, заступником якого був росіянин. Наразі він є віце-президентом Інтерполу.

Низка європейських, американських та українських політиків уже назвали цю новину "божевіллям", а також пригрозили демаршем. Серед них – депутат Європарламенту Ребека Гармс, 88 депутатів Сейму Литви, очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Народився Олександр Прокопчук в Україні, також тут закінчив КНУ імені Тараса Шевченка. У 1986 році він переїхав до Москви, де спочатку працював в освітній сфері. З 2003-го року він займав високі посади в органах внутрішніх справ Росії, зокрема був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії. Згодом він очолив цю організацію, а у 2016-му – став віце-президентом Інтерполу.

За інформацією українського нардепа Антона Геращенка, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки. Він зазначив, що у 80-х той працював під прикриттям Інституту російської мови імені Пушкіна, займався розробкою перспективної агентури серед студентів із Європи та Штатів. А у 1991 році його перевели до "американського" відділу Першого головного управління КДБ, де в його обов'язки входило шпигувати проти США.

Сергій Семочко



Сергій Семочко має 8 родичів з громадянством Російської Федерації

Сергій Семочко з липня цього року займає посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Проте уже в жовтні він опинився у центрі скандалу: Bihus.Info опублікувало розслідування, де його звинуватили в корупції та наявності родичів, які проживають у Криму та мають паспорти РФ.

Копії російських паспортів, виданих його дружині Тетяні Лисенко, її доньці Анастасії і зятю Володимиру Котону, були опубліковані ще у серпні. Усі фото та дати народження у документах збігалися з реальною інформацією. Згідно з даними російської податкової, паспорти РФ з такими персональними даними дійсно існують.

Також у Єдиному реєстрі юридичних осіб РФ є витяги на повного тезку Станіслава Лисенка з Ялти (старший син Лисенко), його дружину та тещу – усі зазначені громадянами Росії. Тобто загалом у Семочка - 8 родичів з громадянством Російської Федерації.

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Після оприлюднення цих даних, він спробував пояснити ситуацію в ефірі телеканалу ZIK, де запевнив, що він та його дружина Тетяна Лисенко мають лише українські паспорти. На підтвердження своїх слів він продемонстрував документ дружини на камеру. Діти дружини, за його словами, є "повнолітніми і фінансово самодостатніми" і ніяк з ним наразі не пов'язані. В інтерв'ю він також припустив, що за розслідуванням може стояти Росія.

Стосовно громадянства кримчан – вони були змушені підкоритися окупаційному режиму. Але мене особисто це не стосується, я – громадянин України. У період анексії російські номери усім присвоювали автоматично,

– пояснив він.

У соцмережах інтерв’ю викликало значно потужнішу реакцію, ніж саме розслідування. Користувачі зазначили, що його аргументи непереконливі, а паспорт дружини, який він продемонстрував глядачам, затуливши пальцями ім’я, не виглядає справжнім.

СБУ почала перевірку інформації з розслідування в рамках кримінального провадження про державну зраду. Семочко, своєю чергою, подав до суду на його авторів. Таким чином він вимагає "спростування недостовірної інформації". Яку саме інформацію Семочко хоче спростувати – не уточнюється.

Сергій Наєв



Брат Сергія Наєва працює на окупаційну адміністрацію Криму

16 березня президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем ООС. Тоді у пресі з’явилися повідомлення про те, що він має родичів у Криму та отримував від них гроші.

У своїй декларації Сергій Наєв вказав два цінних подарунки в 2016 та 2017 роках від Максима Івановича Наєва. Це – 135 тисяч і 139 тисяч гривень. У 2018 році він задекларував також подарунок на суму 139 743 гривень від уже згаданого Максима Наєва.

Сергій Наєв офіційно підтвердив, що у Криму наразі проживає його рідний молодший брат. Подарунки він пояснив тим, що той продав квартиру померлого батька, а визначену суму спадку перерахував йому, що і вказано у декларації. Також Сергій Наєв підтвердив, що підтримує родинні зв'язки з братом.

У жовтні 2013 року мій батько помер. Ми з братом прийняли спільне рішення щодо заповіту, за яким із часом він має мені виплатити половину вартості квартири. Жодних угод я з ним не укладав, адже це – родинні справи,

– пояснив він.

Брат, згідно з відкритими даними, працює у регіональному підрозділі Пенсійного фонду Росії та з'являвся в ефірі телерадіокомпанії "Крим". Там зазначили, що він є "керівником групи організації та обліку процесу інвестування ОПФРФ по Республіці Крим". Тобто, по суті брат Наєва працює на окупаційну адміністрацію Криму. Сергій Наєв підтвердив, що з братом підтримує зв'язок, але "за його дії не відповідає".

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Катерина Рожкова



Громадянський чоловік Катерини Рожкової очолює банк, підпорядкований РФ

Катерина Рожкова з червня цього року є першим заступником Голови Національного банку України і пов’язана з кількома етичними та корупційними скандалами. Як неодноразово повідомляли ЗМІ, вона була у цивільному шлюбі з главою правління Промінвестбанку (належить ВЭБ, держбанку уряду Росії) Андрієм Рожком, і у них є спільна дитина.

Минулого року їхня донька вступила у "Российский государственный гуманитарный университет" у Москві.

Як відомо, Рожок і Рожкова разом працювали в банку "Аваль". Зараз чиновницю звинувачують у тому, що вона "захищає російські держбанки".

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