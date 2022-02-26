"Кровосись" ожил: в плане Путина по захвату Украины фигурирует Азаров
26 февраля 2022 , 13:22Читати новину українською
Источник:фейсбук Владимира Фесенко
Информированные источники сообщают о плане Путина по Украине.
Путин хочет добиться от украинского руководства капитуляции именно в Киеве.
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Зачем оживлять политический труп
После этого, возможно, по условиям капитуляции, Президент, Кабмин и Рада должны уйти в отставку, а гауляйтером будет назначен Азаров (бывший премьер-министр времен Януковича, известный по позывному "Кровосись", ныне – в розыске за госизмену – ред.) .
Гауляйтер не спасет Путина
Вот только в Кремле не понимают, что на капитуляцию могут и не согласиться. И большая часть украинцев вряд ли примет режим гауляйтера, какой бы не была его фамилия.
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