"Кровосись" ожил: в плане Путина по захвату Украины фигурирует Азаров

Информированные источники сообщают о плане Путина по Украине.

Путин хочет добиться от украинского руководства капитуляции именно в Киеве.

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Зачем оживлять политический труп

После этого, возможно, по условиям капитуляции, Президент, Кабмин и Рада должны уйти в отставку, а гауляйтером будет назначен Азаров (бывший премьер-министр времен Януковича, известный по позывному "Кровосись", ныне – в розыске за госизмену – ред.) .

Гауляйтер не спасет Путина

Вот только в Кремле не понимают, что на капитуляцию могут и не согласиться. И большая часть украинцев вряд ли примет режим гауляйтера, какой бы не была его фамилия.

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