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      Круизная компания Viking Sky компенсирует пассажирам аварию в Норвежском море

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      Авария круизного лайнера
      Авария круизного лайнера / Скрин из видео

      Фешенебельная круизная компания Viking Sky вернет деньги и подарит еще один круиз пассажирам лайнера, который попал в аварию в Норвежском море.

      Судовладелец оплатит пассажирам обратную дорогу домой и лечение, сообщает Aftenposten.

      Читайте также: Мебель скользила по каютам, судно несло на камни: пассажиры об аварии круизного лайнера – видео

      Также предлагают участникам неудачного рейса отправиться в новое путешествие бесплатно.

      Операцию по эвакуации пассажиров полностью прекратили 24 марта. До этого момента с судна успели забрать 915 пассажиров и 258 членов экипажа. 20 из них отправили в больницы. Остальных людей вывели на палубу и надели на них спасательные жилеты.

      Сам лайнер Viking Sky наконец добрался до норвежского порта Молде. Его команде ночью удалось запустить 3 двигателя. Корабль сопровождали буксир и 2 судна снабжения.

      Авария произошла в разгар морского шторма у берегов Норвегии, у круизного судна Viking Sky отказали двигатели. Сутки спасатели эвакуировали почти полторы тысячи человек на борту, пока лайнер не отбуксировали к берегу. В результате инцидента в больницу с травмами попало 36 человек. Один до сих пор в тяжелом состоянии.

      Что известно о Viking Sky?​Это шведская компания с роскошными круизными лайнерами для любителей изысканного отдыха. В частности, так описывают судна компании Viking Sky авторитетные издания. Минимальная цена отдыха там – почти 200 тысяч гривен. Особенностью лайнеров являются каюты с балконами, террасами и роскошной инфраструктурой. Viking Star – одна из разновидностей кораблей компании Viking Sky.

      Viking Sky
      Лайнеры Viking Sky

      Viking Sky
      Салоны элитных лайнеров

      blog_ava
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      Теги: Водный транспорт Норвегия Аварии и ДТП
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