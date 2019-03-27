Круизная компания Viking Sky компенсирует пассажирам аварию в Норвежском море
Фешенебельная круизная компания Viking Sky вернет деньги и подарит еще один круиз пассажирам лайнера, который попал в аварию в Норвежском море.
Судовладелец оплатит пассажирам обратную дорогу домой и лечение, сообщает Aftenposten.
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Также предлагают участникам неудачного рейса отправиться в новое путешествие бесплатно.
Операцию по эвакуации пассажиров полностью прекратили 24 марта. До этого момента с судна успели забрать 915 пассажиров и 258 членов экипажа. 20 из них отправили в больницы. Остальных людей вывели на палубу и надели на них спасательные жилеты.
Сам лайнер Viking Sky наконец добрался до норвежского порта Молде. Его команде ночью удалось запустить 3 двигателя. Корабль сопровождали буксир и 2 судна снабжения.
Авария произошла в разгар морского шторма у берегов Норвегии, у круизного судна Viking Sky отказали двигатели. Сутки спасатели эвакуировали почти полторы тысячи человек на борту, пока лайнер не отбуксировали к берегу. В результате инцидента в больницу с травмами попало 36 человек. Один до сих пор в тяжелом состоянии.
Что известно о Viking Sky?Это шведская компания с роскошными круизными лайнерами для любителей изысканного отдыха. В частности, так описывают судна компании Viking Sky авторитетные издания. Минимальная цена отдыха там – почти 200 тысяч гривен. Особенностью лайнеров являются каюты с балконами, террасами и роскошной инфраструктурой. Viking Star – одна из разновидностей кораблей компании Viking Sky.
Лайнеры Viking Sky
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