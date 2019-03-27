Круїзна компанія Viking Sky компенсує пасажирам аварію в Норвезькому морі

Фешенебельна круїзна компанія Viking Sky поверне гроші та подарує ще один круїз пасажирам лайнера, який втрапив в аварію в Норвезькому морі.

Судновласник оплатить пасажирам зворотну дорогу додому, лікування, повідомляє Aftenposten.

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Також пропонують учасникам невдалого рейсу відправитися у нову подорож безкоштовно.

Операцію з евакуації пасажирів повністю припинили 24 березня. До цього моменту з судна встигли забрати 915 пасажирів і 258 членів екіпажу. 20 з них відправили до лікарень. Решту людей вивели на палубу й одягли на них рятувальні жилети.



Сам лайнер Viking Sky нарешті дістався до норвезького порту Молде. Його команді вночі вдалося запустити 3 двигуна. Корабель супроводжували буксир та 2 судна постачання.

Passengers from #VikingSky are received by #RødeKors on arrival #Hustadvika evacuation centre. They receive dry clothes, blankets and first aid. We see bruising, broken bones, and cuts. Many need a hand to hold, a shoulder to lean on, someone to talk to. https://t.co/87I9J5L60x pic.twitter.com/fBiob0vyeY — Norges Røde Kors (@rodekorsnorge) March 24, 2019

Аварія сталася у розпал морського шторму біля берегів Норвегії у круїзного судна Viking Sky відмовили двигуни. Добу рятувальники евакуйовували майже півтори тисячі осіб на борту, допоки лайнер не відбуксирували до берега. Внаслідок інциденту до лікарні з травмами потрапили 36 людей. Один і досі у важкому стані.

Що відомо про Viking Sky? Це шведська компанія з розкішними круїзними лайнерами для любителів вишуканого відпочинку. Зокрема, так описують судна компанії Viking Sky авторитетні видання. Мінімальна ціна відпочинку там – майже 200 тисяч гривень. Особливістю лайнерів є каюти з балконами, терасами і розкішною інфраструктурою. Viking Star – один із різновидів кораблів компанії Viking Sky.





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