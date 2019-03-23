Круизный лайнер с более тысячи пассажиров потерпел крушение у берегов Норвегии

Круизный лайнер Viking Sky потерпел крушение 23 марта у берегов Норвегии из-за сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров, которых спасатели начали экстренно эвакуировать.

У судна возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии в Фарстаде, сообщает Sky news. В том районе бушевал сильный ветер, который мешает спасению людей.

Читайте также: В Керченском проливе произошел инцидент с судном, которое шло из Украины

В районе аварии курсируют 3 вертолета, которые доставляют людей в безопасное место. Полиция организовала лагерь по приему людей на суше.

Эвакуация еще продолжается, и пока неизвестно, что кто-то пострадал.

В Министерстве иностранных дел Украины 24 каналу сообщили, что еще неизвестно, были ли на борту лайнера украинцы.

Относительно корабля, то его поставили на якорь примерно в 5 километрах от побережья Норвегии. Лайнер, принадлежащий компании Viking Ocean Cruises, направлялся из города Тромсе на севере страны в Ставангер.