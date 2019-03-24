Авария лайнера возле Норвегии: как все выглядело – глазами пассажиров (видео)

У круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель 23 марта у берегов Норвегии из-за сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров. Их эвакуация продолжается до сих пор.

Первые кадры изнутри корабля опубликовал телеканал CBS 17 на YouTube.

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Пассажиры сняли, как корабль начинает качать на огромных волнах.

Смотрите видео, как пассажиры увидели гигантские волны, надвигающиеся на окна:

По палубе каталась мебель, на людей падали панели с потолка, смотрите видео:

К счастью, только трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Всего же пострадавших восемь.

My sister send me some pictures from inside of the ship . She can see the boat that is going to pull them over #vikingsky pic.twitter.com/Fsbc5EKy3i — VERONIKA (@VERONIK57881586) 24 марта 2019 г.

Still on #vikingsky more than 15 hours after the initial mayday call! We need off this ship! pic.twitter.com/T4sFqc1dZ3 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) 24 марта 2019 г.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 марта 2019 г.

Напомним, лайнер, принадлежащий компании Viking Ocean Cruises, направлялся из города Тромсе на севере страны в Ставангер. У судна возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии в Фарстаде – в том районе бушевал сильный ветер.

В Министерстве иностранных дел Украины 24 канала сообщили, что еще неизвестно, были ли на борту лайнера украинцы.