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      Авария лайнера возле Норвегии: как все выглядело – глазами пассажиров (видео)

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      Волны за окном и паника у пассажиров
      Волны за окном и паника у пассажиров / Screenshot

      У круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель 23 марта у берегов Норвегии из-за сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров. Их эвакуация продолжается до сих пор.

      Первые кадры изнутри корабля опубликовал телеканал CBS 17 на YouTube.

      Читайте также: Вблизи с круизным лайнером у берегов Норвегии потерпел крушение еще один корабль

      Пассажиры сняли, как корабль начинает качать на огромных волнах.

      Смотрите видео, как пассажиры увидели гигантские волны, надвигающиеся на окна:

      По палубе каталась мебель, на людей падали панели с потолка, смотрите видео:

      К счастью, только трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Всего же пострадавших восемь. 

      Напомним, лайнер, принадлежащий компании Viking Ocean Cruises, направлялся из города Тромсе на севере страны в Ставангер. У судна возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии в Фарстаде – в том районе бушевал сильный ветер.

      В Министерстве иностранных дел Украины 24 канала сообщили, что еще неизвестно, были ли на борту лайнера украинцы.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Водный транспорт Норвегия
      Источник: 24 Канал
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