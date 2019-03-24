Авария лайнера возле Норвегии: как все выглядело – глазами пассажиров (видео)
У круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель 23 марта у берегов Норвегии из-за сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров. Их эвакуация продолжается до сих пор.
Первые кадры изнутри корабля опубликовал телеканал CBS 17 на YouTube.
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Пассажиры сняли, как корабль начинает качать на огромных волнах.
Смотрите видео, как пассажиры увидели гигантские волны, надвигающиеся на окна:
По палубе каталась мебель, на людей падали панели с потолка, смотрите видео:
К счастью, только трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Всего же пострадавших восемь.
Напомним, лайнер, принадлежащий компании Viking Ocean Cruises, направлялся из города Тромсе на севере страны в Ставангер. У судна возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии в Фарстаде – в том районе бушевал сильный ветер.
В Министерстве иностранных дел Украины 24 канала сообщили, что еще неизвестно, были ли на борту лайнера украинцы.