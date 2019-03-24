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      Аварія лайнера біля Норвегії: як все виглядало – очима пасажирів (відео)

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      Хвилі за вікном і паніка у пасажирів
      Хвилі за вікном і паніка у пасажирів / Screenshot

      У круїзного лайнера Viking Sky відмовив двигун 23 березня біля берегів Норвегії через сильний шторм. На борту корабля перебували 1300 пасажирів. Їх евакуація триває досі.

      Перші кадри зсередини корабля опублікував телеканал CBS 17 на YouTube.

      Читайте також: Поряд з круїзним лайнером біля берегів Норвегії зазнав аварії ще один корабель

      Пасажири зафільмували, як корабель починає гойдати на велетенських хвилях.

      Дивіться відео, як пасажири побачили гігантські хвилі, що насуваються на вікна:

      По палубі каталися меблі, на людей падали панелі зі стелі, дивіться відео:

      На щастя, лише троє з евакуйованих пасажирів отримали серйозні травми і відправлені до лікарні. Всього ж постраждалих вісім. 

      Нагадаємо, лайнер, шо належить компанії Viking Ocean Cruises, прямував з міста Тромсе на півночі країни в Ставангер. У судна виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії у Фарстаді – у тому районі вирував сильний вітер

      В Міністерстві закордонних справ України 24 каналу повідомили, що ще невідомо, чи були на борту лайнера українці.

      blog_ava
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      Теги: Норвегія Водний транспорт Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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