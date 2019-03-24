Аварія лайнера біля Норвегії: як все виглядало – очима пасажирів (відео)

У круїзного лайнера Viking Sky відмовив двигун 23 березня біля берегів Норвегії через сильний шторм. На борту корабля перебували 1300 пасажирів. Їх евакуація триває досі.

Перші кадри зсередини корабля опублікував телеканал CBS 17 на YouTube.

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Пасажири зафільмували, як корабель починає гойдати на велетенських хвилях.

Дивіться відео, як пасажири побачили гігантські хвилі, що насуваються на вікна:

По палубі каталися меблі, на людей падали панелі зі стелі, дивіться відео:

На щастя, лише троє з евакуйованих пасажирів отримали серйозні травми і відправлені до лікарні. Всього ж постраждалих вісім.

My sister send me some pictures from inside of the ship . She can see the boat that is going to pull them over #vikingsky pic.twitter.com/Fsbc5EKy3i — VERONIKA (@VERONIK57881586) 24 марта 2019 г.

Still on #vikingsky more than 15 hours after the initial mayday call! We need off this ship! pic.twitter.com/T4sFqc1dZ3 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) 24 марта 2019 г.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 марта 2019 г.

Нагадаємо, лайнер, шо належить компанії Viking Ocean Cruises, прямував з міста Тромсе на півночі країни в Ставангер. У судна виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії у Фарстаді – у тому районі вирував сильний вітер.

В Міністерстві закордонних справ України 24 каналу повідомили, що ще невідомо, чи були на борту лайнера українці.