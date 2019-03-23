Круїзний лайнер з понад тисячею пасажирів зазнав аварії біля берегів Норвегії

Круїзний лайнер Viking Sky зазнав аварії 23 березня біля берегів Норвегії через сильний шторм. На борту корабля перебували 1300 пасажирів, яких рятувальники почали екстрено евакуювати.

У судна виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії у Фарстаді, повідомляє Sky news. У тому районі вирував сильний вітер, який заважає порятунку людей.

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У районі аварії курсують 3 вертольоти, які доставляють людей у безпечне місце. Поліція організувала табір з прийому людей на суші.

Евакуація ще триває, і поки що невідомо, що хтось постраждав.

В Міністерстві закордонних справ України 24 каналу повідомили, що ще невідомо, чи були на борту лайнера українці.

Щодо корабля, то його поставили на якір приблизно за 5 кілометрів від узбережжя Норвегії. Лайнер, шо належить компанії Viking Ocean Cruises, прямував з міста Тромсе на півночі країни в Ставангер.