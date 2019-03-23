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      Круїзний лайнер з понад тисячею пасажирів зазнав аварії біля берегів Норвегії

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      Рятувальники евакуюють пасажирів лайнера, що зазнав аварії біля берегів Норвегії
      Рятувальники евакуюють пасажирів лайнера, що зазнав аварії біля берегів Норвегії / Dpa/Frank Einar Vatne

      Круїзний лайнер Viking Sky зазнав аварії 23 березня біля берегів Норвегії через сильний шторм. На борту корабля перебували 1300 пасажирів, яких рятувальники почали екстрено евакуювати.

      У судна виникли проблеми з двигуном біля західного узбережжя Норвегії у Фарстаді, повідомляє Sky news. У тому районі вирував сильний вітер, який заважає порятунку людей.

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      У районі аварії курсують 3 вертольоти, які доставляють людей у безпечне місце. Поліція організувала табір з прийому людей на суші.

      Евакуація ще триває, і поки що невідомо, що хтось постраждав.

      В Міністерстві закордонних справ України 24 каналу повідомили, що ще невідомо, чи були на борту лайнера українці.

      Щодо корабля, то його поставили на якір приблизно за 5 кілометрів від узбережжя Норвегії. Лайнер, шо належить компанії Viking Ocean Cruises, прямував з міста Тромсе на півночі країни в Ставангер.

       

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      Теги: Водний транспорт Норвегія Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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