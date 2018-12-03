Крупная авиакомпания отменила рейсы в Украину из-за военного положения

Национальная пассажирская авиакомпания Болгарии Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно в связи с военным положением в Украине. Полеты приостановили по рекомендации Министерства иностранных дел Болгарии.

Об этом сообщают в авиакомпании Bulgaria Air.

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В авиакомпании заявили, что восстановление регулярных рейсов после 16 декабря будет зависеть от нормализации ситуации в Украине.

Стоит добавить, что экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк заявлял, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу гражданской авиации.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.

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