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      Крупная авиакомпания отменила рейсы в Украину из-за военного положения

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      Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря
      Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря / rappler.com

      Национальная пассажирская авиакомпания Болгарии Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно в связи с военным положением в Украине. Полеты приостановили по рекомендации Министерства иностранных дел Болгарии.

      Об этом сообщают в авиакомпании Bulgaria Air.

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      В авиакомпании заявили, что восстановление регулярных рейсов после 16 декабря будет зависеть от нормализации ситуации в Украине.

      Стоит добавить, что экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк заявлял, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу гражданской авиации.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.

      Больше о военном положении смотрите в видео

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Новости Одессы авиация Болгария
      Источник: 24 Канал
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