В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, сколько пилотов сможет там учиться.

Важно "Нет на столе переговоров": главы МИД Дании и Литвы об отправке западных войск в Украину

Обучение на F-16

По его словам, на один самолет надо два пилота. Ведь в течение суток самолет может выполнять боевые действия в первую и вторую смены. Между тем пилот может летать или в первую, или во вторую, поэтому нужно 2 пилота на 1 самолет.

Бригада, которая имеет 2 эскадрильи, равна 24 самолетам. Соответственно, 1 эскадрилья – 12 самолетов. Итак, как минимум надо около полсотни летного состава. На этой румынской базе будут готовить сразу бригаду.

Румыны и болгары – россияне здесь очень сильно просчитались. Они надеялись на эти 2 страны, где есть определенная часть русскоязычных и определенные моменты связаны с Советским Союзом,

– отметил Роман Свитан.

Однако все же российские ФСБшники просчитались, ведь эти страны – европейцы, которые видят себя в демократическом сообществе и стали вместе с нами против российской экспансии.

Прилет на российский завод

В российском Белгороде сообщают о прилете на территорию завода. Местные власти заявили, что это обломки беспилотника.

По словам Свитана, снаряд вряд ли мог долететь, скорее всего, это могла быть ракета. Сейчас используются и дальние средства поражения для уничтожения военных объектов.

Бойцы из добровольческих формирований предупреждали, что будет нанесен удар по военным объектам. Он был нанесен.

Естественно, что часть ракет была сбита россиянами и обломки попадали на гражданские сектора. А другая часть прошла и выполнила боевую задачу,

– подчеркнул военный эксперт.

"То есть дальше выполняется этот, как было объявлено, рейд. Однако пока не видно рейда, ведь назад добровольцы не отходят. Наоборот – они движутся к Белгороду и уничтожают легальные военные цели", – добавил Роман Свитан.

Война России против Украины: последние новости