В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, скільки пілотів зможе там навчатися.

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За його словами, на один літак треба два пілоти. Адже протягом доби літак може виконувати бойові дії у першу та другу зміни. Тим часом пілот може літати або в першу, або в другу – тому 2 пілоти на 1 літак.

Бригада, яка має 2 ескадрильї, дорівнює 24 літакам. Відповідно 1 ескадрилья – 12 літаків. Отже, як мінімум, треба близько пів сотні льотного складу. Одразу бригаду будуть готувати на цій румунській базі.

Румуни та болгари – росіяни тут дуже сильно прорахувалися. Вони надіялися на ці 2 країни, де є певна частина російськомовних та певні моменти, повʼязані з Радянським Союзом,

– зазначив Роман Світан.

Проте все ж російські ФСБшники прорахувалися, адже ці країни – європейці, які бачать себе в демократичній спільноті й стали разом з нами проти російської експансії.

Приліт на російський завод

У російському Бєлгороді повідомляють про "приліт" на територію заводу. Місцева влада заявила, що це уламки безпілотника.

За словами Світана, снаряд навряд чи міг долетіти, скоріш за все, що це могла бути ракета. Зараз використовуються й дальні засоби ураження для знищення військових обʼєктів.

Бійці з добровольчих формувань попереджали, що буде завданий удар по військових обʼєктах. Він був завданий.

Звісно, що частина ракет була збита росіянами, й уламки попадали на цивільні сектори. А інша частина пройшла й виконала бойову задачу,

– наголосив військовий експерт.

"Тобто далі виконується цей, як було оголошено, рейд. Проте поки не видно рейду, адже назад добровольці не відходять. Навпаки – вони рухаються до Бєлгорода й знищують легальні військові цілі", – додав Роман Світан.

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