На цій військовій базі можуть постійно перебувати до 10 тисяч солдатів НАТО з їхніми сім'ями. Уже відомо, що саме планують звести.

До речі На півночі НАТО стартували масштабні військові навчання: у Росії вже відреагували

Що відомо про найбільшу базу НАТО в Європі

Ця військова база Альянсу буде найбільшою в Європі. Вона розміром як невелике місто. Так, на площі майже три тисячі гектарів. Локація зможе на постійній основі розмістити до 10 тисяч солдатів НАТО разом з сім'ями.

Проєкт вартістю 2,5 мільярда євро включає злітно-посадкові смуги, озброєнні платформи, ангари для військових літаків, лікарню, магазини й навіть школи та дитсадки.

Зведення базової інфраструктури вже розпочали. Йдеться про під'їзні шляхи та електромережі. Незабаром стартує будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що існує. Їх з'єднають, а у східній частині розвинуть інфраструктуру аеропорту з новими доріжками, паркінгами та можливостями для різних типів літаків.

Ангари для технічного обслуговування, склади палива, боєприпаси, обладнання, авіаційні технічні матеріали, тренажери, заклади харчування, житлові приміщення – все необхідне для підтримки роботи та виконання завдань бази такого розміру,

– розповів командир 57-ї авіабази Михаїла Коґельничану Ніколає Крецу.

У Румунії будують базу НАТО / Maxar Technologies

Перевершить Rammstein в Німеччині

Уряд виділив 2,5 мільярда євро на проєкт, який перетворить базу у повіті Констанца на найважливіший об'єкт НАТО в Європі.

Роботи з розширення йдуть повним ходом. Цікаво, що після завершення ця база перевершить Rammstein у Німеччині. База в Румунії займатиме приблизно 2800 гектарів із загальним периметром 30 кілометрів і зможе розмістити будь-який тип бойових засобів.

Зараз на базі Михаїла Коґельничану перебуває близько 5 тисяч військовослужбовців, більшість них американські солдати.

Зверніть увагу! Нещодавно генсек НАТО заявив, що наразі Росія "не загрожує" державам-членам Альянсу. Водночас Єнс Столтенберг підкреслив, що в разі небезпеки, НАТО готовий відповісти.