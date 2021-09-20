Крупнейшая передвижная стальная конструкция: Метинвест рассказал о создании саркофага для ЧАЭС

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест подала руку помощи в строительстве крупнейшей передвижной стальной конструкции в мире – объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Реализация проекта была связана с определенными сложностями и вызовами, которые удалось успешно преодолеть.

Все подробности масштабного проекта рассказал директор по продажам компании Метинвест Дмитрий Николаенко.

"Этот объект очень важен с точки зрения его социального значения, но он не менее важен с точки зрения его конструкторского значение, что это самая большая передвижная стальная конструкция в мире. Метинвест очень гордится тем фактом, что нам удалось принять участие в строительстве данного объекта, внести свою долю в виде поставок высококачественной стали, которую сделали металлурги комбината "Азовсталь", и прокатили часть этого объема на комбинате "Азовсталь", а часть прокатили на нашем итальянском заводе. Были определенные сложности и вызовы. Это должна была быть очень чистая сталь с пониженным содержанием серы и фосфора, и это должна была быть высокопрочная сталь, что выдерживала бы агрессивную среду. Наши металлурги с успехом справились с этой задачей и приняли участие в строительстве объекта", – рассказал Николаенко.

Стоит напомнить, что в 2016 году над разрушенным реактором ЧАЭС начали устанавливать новый саркофаг. Весь мир наблюдал за установкой стальной конструкции в виде арки. Купол высотой 110 метров перемещали с помощью 240 гидравлических домкратов в течение нескольких дней. Это был один из этапов проекта, который реализовывала компания Метинвест. Возведенный над разрушенным энергоблоком новый объект "Укрытие" в Чернобыле считается крупнейшим в мире передвижным сооружением, площадь его крыши – более десяти футбольных полей. Сталь и ее прокат сделали предприятия компании Метинвест, а детали – партнерский завод компании Cimolai в Италии. Всю продукцию утвердил заказчик. По оценкам специалистов, изготовленный ядерный щит имеет запас прочности на 30 лет.