Про усі подробиці масштабного проєкту розповів директор з продажу компанії Метінвест Дмитро Ніколаєнко.

"Цей об'єкт дуже важливий з точки зору його соціального значення, але він не менш важливий з точки зору його конструкторського значення, що це найбільша пересувна сталева конструкція у світі. Метінвест дуже пишається тим фактом, що нам вдалося взяти участь у будівництві даного об'єкта, внести свою частку у вигляді поставок високоякісної сталі, яку зробили металурги комбінату "Азовсталь", і прокатали частину цього обсягу на комбінаті "Азовсталь", а частину прокатали на нашому італійському заводі. Були певні складнощі і виклики. Це повинна була бути дуже чиста сталь зі зниженим вмістом сірки і фосфору, і це повинна була бути високоміцна сталь, яка витримувала б агресивне середовище. Наші металурги з успіхом впоралися з цим завданням і взяли участь у будівництві об'єкту", – розповів Ніколаєнко.

Варто нагадати, що 2016 року над зруйнованим реактором ЧАЕС почали встановлювати новий саркофаг. Весь світ спостерігав за встановленням сталевої конструкції у вигляді арки. Купол висотою 110 метрів переміщували за допомогою 240 гідравлічних домкратів впродовж кількох днів. Це був один з етапів проєкту, який реалізовувала компанія Метінвест. Зведений над зруйнованим енергоблоком новий об'єкт "Укриття" в Чорнобилі вважається найбільшою у світі пересувною спорудою, площа її даху – більше десяти футбольних полів. Сталь та її прокат зробили підприємства компанії Метінвест, а деталі – партнерський завод компанії Cimolai в Італії. Усю продукцію затвердив замовник. За оцінками фахівців, вироблений ядерний щит має запас міцності на 30 років.