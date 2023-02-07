Сотни тысяч жертв: где были самые большие землетрясения за последние полвека

Турцию и Сирию 6 февраля всколыхнуло масштабное землетрясение. Это одно из самых больших природных бедствий за последние годы. Однако известны случаи, когда подземные толчки сносили целые города.

За последние полвека в мире было не менее десятка масштабных землетрясений. Они повлекли за собой миллионные жертвы и страшные разрушения. Далее 24 Канал собрал список самых больших из них.

Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 5 000

Большое Чилийское землетрясение

Самое сильное землетрясение 20 века произошло 21 мая 1960 года в Чили. Его магнитуда достигла 9,2 балла по шкале сейсмолога Канамори. Стихия разрушила крупные города: Консепсьон, Вальдивия, Пуэрто-Монт, Осорно и другие.

Погибли не менее 10 тысяч человек. В результате землетрясения проснулись 14 вулканов. Размер нанесенного ущерба оценили в 400 миллионов долларов, поскольку 20% промышленного комплекса страны было уничтожено.



Разрушительное землетрясение в Чили

Таншаньское землетрясение

Город Таншань в китайской провинции Хэбэй был фактически уничтожен 28 июля 1976 года. Амплитуда землетрясения составила 8,2 балла.

По официальным данным, число погибших превысило 240 тысяч, однако есть неподтвержденная информация и о 800 тысячах. В результате землетрясения около 5,3 миллиона домов оказались разрушенными.



Разрушенный город Таншань

Землетрясение в Индийском океане

В 2004 году магнитуда землетрясения в Индийском океане составила 9,3 по шкале Рихтера. Толчки вызвали цунами. Мощная волна затронула 17 стран, она дошла до Австралии и Африки.

По разным подсчетам, погибли от 230 до 300 тысяч человек.



Землетрясение в Индийском океане

Землетрясение на Гаити

12 января 2010 стал черным днем для Гаити. Там произошло масштабное землетрясение, которое унесло жизни около 200 тысяч человек. В столице Порт-о-Пренси стихийное бедствие разрушило тысячи жилых домов и почти все госпитали.

Стихия снесла Национальный дворец, Кафедральный собор и здания министерств. Более того, после землетрясения возникла гуманитарная катастрофа, поскольку было большое количество погибших, отсутствие доступа к питьевой воде и завалы на дорогах.

Тогда помощь Гаити оказывали едва ли не все страны мира.



Землетрясение на Гаити / Фото AP

Землетрясение в Японии

В Европе фиксируют меньше землетрясений, чем в других частях света. Однако в 2016 году беда всколыхнула Италию. Смертоносное землетрясение магнитудой 6.2 произошло в итальянских провинциях Марке, Умбрия и Лацио. Погибли около 300 человек.

В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение. Было 20 толчков, сильнейшим из которых достиг магнитуды до 8,9 балла по шкале Рихтера.

В Токио шатались постройки, а цунами высотой 10 метров дошло до острова Хонсю. Еще одно цунами, высотой шесть метров, ударило по острову Хоккайдо.

Беда унесла жизни около 15,9 тысячи человек, еще 2,5 тысячи числятся пропавшими без вести.



Япония в 2011 году / Фото AP

Китайское землетрясение

Китай в 2008 году всколыхнул одно из величайших землетрясений за последние десятилетия. В провинции Сычуань падали школы, больницы и фабрики. Тогда погибли более 87 тысяч человек.

Толчки силой 7,8 балла по шкале Рихтера почувствовали жители Пекина и Бангкока.



Погибли более 80 тысяч китайцев / Фото AP