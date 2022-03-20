Крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, – ООН о войне в Украине

В ООН подытожили массовый приезд украинцев в Европу после 24 февраля. В организации констатировали, что это самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны.

Также уже известно приблизительное количество всех прибывших беженцев. Эта публикация появилась в твиттере Организации Объединенных Наций 20 марта.

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Также вспомнили о тех, кто остался

В ООН также вспомнили и о людях, которые не выехали из Украины. Ведь многие из них находятся близко к линии соприкосновения и под обстрелами. Поэтому вскоре они будут нуждаться в помощи, в том числе, и международных организаций. По предварительным подсчетам, помощь понадобится по меньшей мере 12 миллионам жителей страны.

Самая быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Более 4 миллионам беженцев из Украины в ближайшие месяцы может понадобиться защита и помощь в соседних странах,

– констатировали в ООН.

Следует заметить, что незадолго до этого также обнародовали отчет Организации по ситуации в Украине. В нем говорилось, что из-за войны с Россией были вынуждены покинуть дома более 23% населения Украины.

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