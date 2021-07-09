Крупнейший производитель скорых в Украине столкнулся с информатакой, оплаченной конкурентами
Источник:Интерфакс-Украина
Ведущий производитель автомобилей скорой медицинской помощи в Украине, ООО "Автоспецпром", столкнулся с массовой информационной атакой в онлайн-СМИ. Сразу несколько десятков изданий растиражировали одинаковые материалы с фейковыми обвинениями в адрес компании.
Как сообщила пресс-служба "Автоспецпром" агентству Интерфакс-Украина, за распространением фейков стоят конкуренты, "которые не могут предложить государству качественную скорую по приемлемой цене, и вместо этого грязными методами пытаются сорвать соглашения других компаний".
Мы призываем конкурентов к честной борьбе только в правовом поле, конкуренции по цене и качеству, стоимости эксплуатации, сервиса. Это не только позволит увеличить прозрачность рынка скорых нашей страны, но и положительно отразится на системе экстренной помощи в целом,
– цитирует агентство заместителя директора ООО "Автоспецпром" Кирилла Коморкина.
В компании считают, что распространение негативной информации с грязными фейками негативно сказывается на системе ЭМП, в частности на таких ее ключевых институтах как региональные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Минздраве, ГП "Медзакупивли Украины".
Один из фейков касался договора ООО "Автоспецпром" и ГП "Медзакупивли Украины" на поставку 246 скорых.
На госпредприятии заявили СМИ, что их главными задачами является обеспечение украинских медиков необходимой спецтехникой и сохранение средств налогоплательщиков, поэтому любое сотрудничество с компаниями-производителями происходит исключительно в рамках закона.
"Сбор коммерческих предложений от поставщиков происходил публично, через электронную систему ProZorro. В рамках антикоррупционных мероприятий была проведена проверка потенциальных контрагентов на соответствие критериям добропорядочности", – заявили представители "медзакупок".