Как сообщила пресс-служба "Автоспецпром" агентству Интерфакс-Украина, за распространением фейков стоят конкуренты, "которые не могут предложить государству качественную скорую по приемлемой цене, и вместо этого грязными методами пытаются сорвать соглашения других компаний".

Мы призываем конкурентов к честной борьбе только в правовом поле, конкуренции по цене и качеству, стоимости эксплуатации, сервиса. Это не только позволит увеличить прозрачность рынка скорых нашей страны, но и положительно отразится на системе экстренной помощи в целом,

– цитирует агентство заместителя директора ООО "Автоспецпром" Кирилла Коморкина.

В компании считают, что распространение негативной информации с грязными фейками негативно сказывается на системе ЭМП, в частности на таких ее ключевых институтах как региональные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Минздраве, ГП "Медзакупивли Украины".

Один из фейков касался договора ООО "Автоспецпром" и ГП "Медзакупивли Украины" на поставку 246 скорых.

На госпредприятии заявили СМИ, что их главными задачами является обеспечение украинских медиков необходимой спецтехникой и сохранение средств налогоплательщиков, поэтому любое сотрудничество с компаниями-производителями происходит исключительно в рамках закона.

"Сбор коммерческих предложений от поставщиков происходил публично, через электронную систему ProZorro. В рамках антикоррупционных мероприятий была проведена проверка потенциальных контрагентов на соответствие критериям добропорядочности", – заявили представители "медзакупок".