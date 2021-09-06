Крупнейший в Украине фестиваль поп-культур Comic Con Ukraine состоялся в Киеве: яркие фото

В Киеве 4 и 5 сентября на Comic Con Ukraine можно было увидеть Бэтмена, Локи, Наруто и ведьм. Мероприятие собрало 1,5 тысячи участников и более 30 тысяч посетителей.

Фестиваль косплея и комиксов Comic Con Ukraine посетили как и школьники, так и люди старшего возраста. Сами же организаторы готовились к мероприятию в рекордно короткий срок из-за постоянной угрозы локдауна.

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"Мы следили за графиками заболеваний, выздоровлений, вакцинаций. Какие у нас изменения со стороны законодательства, какие есть рекомендации. За 3 месяца до начала фестиваля приняли решение проводить событие. То есть мероприятие мы подготовили за 3 месяца", – рассказал соорганизатор Comic Con Ukraine Аркадий Медведев.

Фестиваль посетили зарубежные звезды

Нынешний Comic Con Ukraine не обошелся без звездных зарубежных гостей. Хотя это и было нелегко организовать из-за ковидных ограничений разных стран.

В частности, в Киев приехала актриса, чье лицо стало прототипом для злодейки Леди Димитреску в игре Resident Evil 8. Она говорит, что ее многое объединяет с этой героиней. Например, хотя бы то, что они обе являются мамами.

"Фантастическое ощущение – быть лицом Леди Димитреску. То есть невероятный характер, который я полюбила, как и люди во всем мире. Когда вижу ее, я не вижу себя, я действительно вижу Леди Димитреску, которая также является мамой", – рассказала исполнительница роли воровки в игре Resident Evil 8 Хелена Манковская.

Участники и участницы Comic Con Ukraine – 2021 / Фото с фейсбук-страницы Comic Con Ukraine

Также на фестиваль приехал британский писатель-фантаст Ричард Морган. Одним из его самых известных произведений является книга "Видоизмененный углерод". Именно ее недавно экранизировал Netflix.

В своих работах писатель пишет об антиутопическом будущем. Однако в жизни Морган уверен, что у нашего общества есть еще шанс на светлое будущее.

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"Есть много людей, которые против чего-то. Они против дискриминации, против еще чего-то. Если человек против плохих вещей, то за что он борется. Это очень просто бороться против чего-то, против большого зла, но ты должен знать, во что веришь", – отметил писатель Ричард Морган.

На мероприятии были и четвероногие

Каждый год участники Comic Con Ukraine придирчиво относятся к подбору и изготовлению своих костюмов. Например, Валерия Подлужная пришла вместе со своим песиком – Доминатором.

Она призналась, что давно хотела прийти с собакой. Над костюмом для себя и четвероногого друга она работала неделю.

Ему только 1,5 годика и он не мог еще участвовать, но я давно мечтала прийти сюда с собакой. Comic Con – это очень классное провождение времени,

– отметила Валерия.

Как готовили костюмы

Александра, Мария, Екатерина, Владлена из Одессы подготовили коллективные образы. Девушки месяц шили костюмы, делали парики.

Они уже не первый год участвуют в подобных мероприятиях. На нынешнем Comic Con Ukraine участницы выделили особую атмосферу, организацию и людей, которые сюда пришли.



Люди готовили костюмы специально для фестиваля / Фото фейсбук-страницы Comic Con Ukraine

Одним из рекордсменов стал Михаил Приходько. Он готовил свой костюм около полугода. Ему шили на заказ. Щит Капитана Америки он также купил железный, чтобы было максимально канонично.

"Это реально возможность людям творить, одеваться, как они хотят. Воспроизводить образы любимых персонажей. Я воссоздал Капитана Америку. Почему его? Потому что он показывает силу воли и умение не сдаваться", – рассказал Михаил.

Каждый мог дать четвероногим дом

Для желающих адоптировать домашнее животное, организаторы сделали отдельный уголок, где каждый мог себе взять кота или собаку из приюта для животных. Поэтому на Comic Con Ukraine можно увидеть не только Супермена или Бэтмена, но и самому стать супергероем, взяв котика домой.

Кстати, здесь нашлось также место и традиционной украинской культуре.

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