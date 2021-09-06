Фестиваль косплею та коміксів Comic Con Ukraine відвідали як і школярі, так і люди старшого віку. Самі ж організатори готувалися до заходу в рекордно короткий термін через постійну загрозу локдауну.

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"Ми стежили за графіками захворювань, одужань, вакцинацій. Які у нас зміни з боку законодавства, які є рекомендації. За 3 місяці до початку фестивалю ухвалили рішення проводити подію. Тобто захід ми підготували за 3 місяці", – розповів співорганізатор Comic Con Ukraine Аркадій Медвєдєв.

На фестиваль завітали закордонні зірки

Цьогорічний Comic Con Ukraine не обійшовся без зіркових закордонних гостей. Хоча це і було нелегко організувати через ковідні обмеження різних країн.

Зокрема, до Києва приїхала акторка, чиє обличчя стало прототипом для злодійки Леді Дімітреску у грі Resident Evil 8. Вона каже, що її багато чого об'єднує з цією героїнею. Наприклад, хоча б те, що вони обидві є мамами.

"Фантастичне відчуття – бути обличчям Леді Дімітреску. То є неймовірний характер, який я полюбила, як і люди в усьому світі. Коли бачу її, я не бачу себе, я дійсно бачу Леді Дімітреску, яка також є мамою", – розповіла виконавиця ролі злодійки у грі Resident Evil 8 Гелена Манковська.

Учасники та учасниці Comic Con Ukraine – 2021 / Фото з фейсбук-сторінки Comic Con Ukraine

Також на фестиваль приїхав британський письменник-фантаст Річард Морган. Одним з його найвідоміших творів є книга "Видозмінений вуглець". Саме її нещодавно екранізував Netflix.

У своїх роботах письменник пише про антиутопічне майбутнє. Проте у житті Морган впевнений, що в нашого суспільства є ще шанс на світле майбутнє.

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"Є багато людей, які проти чогось. Вони проти дискримінації, проти ще чогось. Якщо людина проти поганих речей, то за що вона бореться. Це дуже просто боротись проти чогось, проти великого зла, але ти маєш знати, у що віриш", – зазначив письменник Річард Морган.

На заході були й чотирилапі

Щороку учасники Comic Con Ukraine прискіпливо ставляться до підбору і виготовлення своїх костюмів. Наприклад, Валерія Підлужна прийшла разом зі своїм песиком – Домінатором.

Вона зізналася, що давно хотіла прийти із собакою. Над костюмом для себе і чотирилапого друга вона працювала тиждень.

Йому тільки 1,5 рочки й він не міг ще брати участь, але я давно мріяла прийти сюди з собакою. Comic Con – це дуже класне проводження часу,

– зазначила Валерія.

Як готували костюми

Олександра, Марія, Катерина, Владлена з Одеси підготували колективні образи. Дівчата місяць шили костюми, робили перуки.

Вони вже не перший рік беруть участь в подібних заходах. На цьогорічному Comic Con Ukraine учасниці виділили особливу атмосферу, організацію і людей, які сюди прийшли.



Люди готували костюми спеціально для фестивалю / Фото фейсбук-сторінки Comic Con Ukraine

Одним з рекордсменів став Михайло Приходько. Він готував свій костюм близько пів року. Йому його шили на замовлення. Щит Капітана Америки він також купив залізний, щоб було максимально канонічно.

"Це реально можливість людям творити, вдягатися, як вони хочуть. Відтворювати образи улюблених персонажів. Я відтворив Капітана Америку. Чому його? Тому що він показує силу волі й вміння не здаватися", – розповів Михайло.

Кожен міг дати чотирилапим дім

Для охочих адоптувати домашню тварину, організатори зробили окремий куток, де кожен міг собі взяти кота або собаку з притулку для тварин. Тому на Comic Con Ukraine можна побачити не тільки Супермена або Бетмена, але і самому стати супергероєм, взявши котика додому.

До речі, тут знайшлось також місце і традиційній українській культурі.

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