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Крупнейший профсоюз России призвал россиян выйти на протесты

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Протесты в РФ
Протесты в РФ / 59.ru

Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ФНПР Михаила Шмакова руководителям региональных организаций.

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В письме отмечается, что все протестные акции должны происходить "с соблюдением российского законодательства". Лидерам региональных профсоюзов также предлагается встретиться с губернаторами и "проинформировать их о негативной позиции" по поводу предложенного правительством законопроекта о пенсионной реформе.

"Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста", – говорится в письме.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.

Теги: Новости политики Новости России Пенсіонери профсоюз протесты
Источник: 24 Канал
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