Найбільша профспілка Росії закликала росіян вийти на протести

Федерація незалежних профспілок Росії запропонувала проводити в регіонах мітинги, ходи і пікети проти підвищення пенсійного віку.

Про це повідомляє РБК з посиланням на лист голови ФНПР Михайла Шмакова керівникам регіональних організацій.

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У листі зазначається, що всі протестні акції повинні відбуватися "з дотриманням російського законодавства". Лідерам регіональних профспілок також пропонується зустрітися з губернаторами і "проінформувати їх про негативну позицію" щодо запропонованого урядом законопроекту про пенсійну реформу.

"З огляду на значимість даного законопроекту, що зачіпає соціально-трудові права абсолютної більшості найманих працівників, пропонуємо проводити, з дотриманням російського законодавства, мітинги, ходи, пікети та інші колективні дії проти підвищення пенсійного віку", – йдеться в листі.

У червні уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Перехідний період, під час якого планують поетапно проводити зміни, може розпочатися в 2019 році.