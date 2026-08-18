В состав преступной группы, помимо чиновника областного совета, входили директора двух предприятий и главный инженер карьера. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о махинациях

По данным следствия, организаторы махинации в 2024 году под видом геологического изучения развернули полноценную промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров.

Для налаживания инфраструктуры злоумышленники самовольно захватили земли лесного фонда. Там они проложили 2,6 километра линий электропередач, установили 52 опоры и полностью уничтожили около 10 гектаров леса.

Породу добывали взрывным способом без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Правоохранители зафиксировали не менее 13 фактов проведения буро-взрывных работ, в результате которых незаконно добыли 417 тысяч кубометров полезных ископаемых.

Реализация андезита происходила с грубыми нарушениями налоговой отчетности. Помимо официально проданных 774 тысяч тонн, следователи выявили еще 353 тысячи тонн неучтенной продукции стоимостью 247 миллионов гривен, которую сбывали за наличные.

В Закарпатье раскрыли масштабную схему добычи андезита: смотрите видео

Судебно-экономические экспертизы подтвердили, что общий ущерб государству превышает 949 миллионов гривен. В настоящее время всем четырем фигурантам сообщено о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и отмывании доходов, решается вопрос об избрании мер пресечения.

В ходе негласных следственных действий оперативники перехватили разговоры участников схемы. Подозреваемые обсуждали способы сохранить контроль над участком, несмотря на иски прокуратуры, и рассчитывали на помощь Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Комментируя ситуацию, представители следствия обратились к народным депутатам с призывом не допускать использования парламентских инструментов для защиты злоумышленников.

Механизм ВСК и в дальнейшем должен оставаться инструментом установления истины, а не становиться прикрытием для предприятия, чья деятельность нанесла государству ущерб почти в миллиард,

– подчеркнул генеральный прокурор.

Напомним, что в Закарпатье перед судом предстанут также участники организованной преступной группы, которых подозревают в контрабанде кокаина из стран Евросоюза. Они отправляли в Украину наркотики в коробках из-под стирального порошка.