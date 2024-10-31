Крупные стройкомпании обратились к власти: "С таким отношением некому будет восстанавливать страну"

Некоторые политики, "псевдоактивисты" и судьи своими незаконными действиями блокируют работу целого сектора экономики – строительной отрасли, а власть потакает им. Из-за этого миллионы украинцев не могут получить жилье, а экономика теряет миллиарды гривен.

Об этом говорится в заявлении Украинской ассоциации девелоперов, которая объединяет крупнейшие строительные компании. Строители требуют прекратить менять правила задним числом и восстановить законность.

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"После года строительства чиновник под давлением улицы может отменить свое же решение, выданное по закону. Отдельные силовики – открыть уголовное производство только на основании желания пригласить бизнес к "обсуждению финансового вопроса". Суд может отдать предпочтение требованиям толпы за окном, а не нормам законов и кодексов. В результате псевдоактивисты и силовики зарабатывают, экономика теряет, граждане не получают свое жилье", – говорится в заявлении Украинской ассоциации девелоперов.

Авторы заявления отмечают, что строительная отрасль сегодня находится под постоянным давлением и блокировкой. Даже при наличии всех разрешений и документов строители не имеют никакой гарантии, что органы центральной власти или местного самоуправления не изменят правила на ходу и не заблокируют строительство. В результате девелоперы банкротятся, экономика теряет миллиарды, а люди не получают жилье, отмечают девелоперы.

В Ассоциации предупреждают, что дальнейшее игнорирование проблем отрасли государством приведет к катастрофическим последствиям. Отрасль остановится, а цены на жилье стремительно взлетят, что сделает его еще более недоступным для большинства граждан.

Украинской ассоциации девелоперов обратились к правительству и Президенту Украины

Крупнейшие украинские строительные компании обращаются к президенту, Кабмину и другим органам власти вмешаться в ситуацию.

Требуем честных правил! Восстановить соблюдение законов в строительной отрасли всеми ее участниками! Остановить произвол псевдоактивистов и силовиков! Привлечь к ответственности вымогателей и шантажистов! Рассматривать вопросы культурного наследия исключительно в правовом поле, а не с голоса улицы! Запретить пересмотр законов и норм задним числом! Прекратить переписывать правила в строительной отрасли на ходу!

– говорится в заявлении.

Если этого не сделать сегодня, завтра государство не будет кому отстраивать, резюмируют в Ассоциации девелоперов.