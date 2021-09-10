Пожар уничтожил уже примерно 3 600 гектаров территории. Из-за распространения огня эвакуировали более 400 человек.

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Как борются с огнем

Пожар вспыхнул еще 8 сентября. Огонь охватил в основном сельскую местность с редкими фермерскими хозяйствами. Почти 800 человек эвакуировали из их домов

Распространения пожара на территорию парка с ценными хвойными деревьями удалось избежать.

Бороться с огнем продолжают примерно 300 спасателей. По данным пожарной службы, помехой становится сильный ветер. Много усилий направлено на то, чтобы сдержать распространение огня на новую территорию.

Пожежа в Іспанії
На юге Испании спасатели ликвидируют пожар / Фото AP

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Что этому предшествовало

  • На северо-западе Испании в сентябре вспыхнули лесные пожары. В течение 2 дней сгорело более тысячи гектаров леса. Местные власти предположили, что причинами пожаров может быть поджог.
  • Через несколько дней огонь охватил южную провинцию Малага. Пламя возникло в природном парке Сьерра Бермехо, недалеко от муниципалитета Хубрике.
  • Спасатели в течение 8 – 9 сентября получили около 150 звонков от людей, которые видели пожары.