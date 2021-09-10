Пожар уничтожил уже примерно 3 600 гектаров территории. Из-за распространения огня эвакуировали более 400 человек.
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Как борются с огнем
Пожар вспыхнул еще 8 сентября. Огонь охватил в основном сельскую местность с редкими фермерскими хозяйствами. Почти 800 человек эвакуировали из их домов
Распространения пожара на территорию парка с ценными хвойными деревьями удалось избежать.
Бороться с огнем продолжают примерно 300 спасателей. По данным пожарной службы, помехой становится сильный ветер. Много усилий направлено на то, чтобы сдержать распространение огня на новую территорию.
На юге Испании спасатели ликвидируют пожар / Фото AP
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Что этому предшествовало
- На северо-западе Испании в сентябре вспыхнули лесные пожары. В течение 2 дней сгорело более тысячи гектаров леса. Местные власти предположили, что причинами пожаров может быть поджог.
- Через несколько дней огонь охватил южную провинцию Малага. Пламя возникло в природном парке Сьерра Бермехо, недалеко от муниципалитета Хубрике.
- Спасатели в течение 8 – 9 сентября получили около 150 звонков от людей, которые видели пожары.